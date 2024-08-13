الرياض: حصدت مؤسسة المسار الرياضي جائزة «ميثاق الملك سلمان العمراني» في نسختها الأولى التي تنظمها هيئة فنون العمارة والتصميم للاحتفاء بمشاريع البيئة العمرانية، وذلك نظير تميز المشروع في تبني مفهوم: ومعايير الميثاق ضمن مخرجاته من خلال الكود العمراني للمسار الرياضي.

وسلَّمت الدكتورة سمية السليمان الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي السيدة جين ماكجيفرن، وذلك في الحفل الختامي للجائزة بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض.

ويأتي تكريم المؤسسة بالجائزة نظير تميزها بتطبيق معايير عمرانية مميزة من خلال تطبيق مبادئ العمارة السلمانية في جميع أنحاء المشروع بشكل يحقق التوازن بين الأصالة والحداثة، لأبراز مخرجات عمرانية متفردة في تصاميمها وخلقها لروئ جديدة ومبتكرة.

وتهدف الجائزة إلى تقدير المشاريع التي جسّدت قِيَمَ ميثاق الملك سلمان العمراني؛ للتحفيز على تبنّي مفهوم وقيم الميثاق ضمن مخرجاتهم العمرانية، وإيجاد بيئة تنافسية تَنتُج عنها مخرجاتٌ ذات جودة عالية.

وبهذه المناسبة عبّرت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي السيدة جين ماكجيفرن، عن اعتزازها بالحصول على الجائزة التي تحمل رؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في المجال العمراني القائمة على الأصالة باعتبارها جوهر الإبداع، والتي تؤسس لمنهجية وطنية تحقق التميز العمراني وتحسن جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع؛ من خلال خلق بيئات عمرانية تحاكي التطورات المستقبلية.

وأضافت جين مكجيفرن، نحن سعداءبحصولنا على هذه الجائزة، التي تعكس حجم الإنجاز الذي حققه المشروع من خلال تصميمه وتطبيقه الهوية المحلية والعمارة السلمانية في جميع عناصره، إذ أن المشروع يطبق الهوية المحلية والعمارة السلمانية في مختلف عناصره وليست مقتصره فقط على المباني، ونال المشروع ثقة لجنة الخبراء التي تضم 30 خبيراً محلياً ودولياً في مجالات العمارة والتصميم.

وبيّنت أن المسار الرياضي تم تصميمه لإحداث ثورة في التخطيط الحضري لمدينة الرياض، ويمتد المشروع على مساحة تزيد عن 135 كيلومتراً، ويشمل أكثر من 4.4 مليون متر مربع من المساحات الخضراء والمفتوحة، وما يصل إلى 50 منشأة رياضية متعددة التخصصات مع بنية تحتية متكاملة.

الجدير بالذكر أن المسار الرياضي أطلق الكود العمراني على جميع المناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2022م، ويهدف إلى تحقيق بيئة حضرية مُستدامة تُعزّز من جودة الحياة من خلال رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية وتنظيمات التخطيط العمراني وأنظمة البناء واستعمالات الأراضي وضوابط مواقف السيارات ولوحات المحلات التجارية والضوابط البيئية، وذلك بما يوحد النسيج العمراني ويحفز مقومات الاستثمار والتطوير العقاري وفقاً لأفضل المعايير.

ويأتي مشروع المسار الرياضي أحد المشروعات الكبرى لمدينة الرياض التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، بتاريخ 19 مارس 2019، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، حيث يعمل المشروع على تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي وتحويلها إلى وجهة عالمية مفضلة وملاءمة للعيش، بما يسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، في تعزيز الصحّة البدنية والنفسية والاجتماعية وبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحّي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة لسكان مدينة الرياض وزائريها.

-انتهى-

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا