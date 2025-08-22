منظومة صحية متطورة تغطي 312 مدرسة و 333 عيادة مدرسية

مدرسة و عيادة مدرسية جاهزية تامة لبرامج الفحص والتطعيم تدعم استراتيجيات الدولة في الصحة والوقاية

أكّدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اكتمال استعداداتها لاستقبال العام الدراسي 2025–2026 من خلال وضع خطة شاملة تهدف إلى تعزيز صحة الطلبة وترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومستدامة، بما يعكس التزامها بدعم استمرار العملية التعليمية عبر منظومة متكاملة من الخدمات الصحية عالية الجودة.

وأوضح سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة ماضية في تطوير منظومة الدعم الصحي في المدارس لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات الطلبة، مضيفاً: "نحرص على أن تكون مدارسنا بيئات آمنة ومحفزة على التعلم من خلال توفير خدمات صحية متكاملة تواكب أعلى المعايير الوطنية وتسهم في حماية الطلبة وتعزيز صحتهم، لضمان أن يكون العام الدراسي الجديد نقطة انطلاق نحو مزيد من التميز والإنجاز".

تجهيزات شاملة وبرامج وقائية متطورة

وشملت استعدادات المؤسسة، التي تشرف على 312 مدرسة حكومية و333 عيادة مدرسية في مختلف أنحاء الدولة، دعم هذه العيادات بكوادر طبية وتمريضية مؤهلة وتزويدها بكامل المستلزمات الضرورية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية بكفاءة تامة على مدار العام الدراسي. كما أصدرت المؤسسة "دليل العودة للمدارس" الذي يتضمن مجموعة شاملة من الإرشادات الصحية الموجهة للطلبة وأولياء الأمور، لمساعدتهم على بدء العام بخطوات صحية وآمنة.

وعززت المؤسسة برنامج الفحص الشامل للطلبة بإضافة فحوصات جديدة تسهم في الكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات الصحية، بما يتناسب مع مختلف المراحل العمرية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للكادر الصحي لرفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لأي طارئ صحي.

وقد شهد العام الدراسي الماضي تلقي أكثر من 95 ألف طالب التطعيمات المدرجة في البرنامج الوطني للتحصين ضمن العيادات المدرسية التي تشرف عليها المؤسسة، فيما تواصل المؤسسة هذا العام حملاتها التوعوية الداعية إلى استكمال التطعيمات في الوقت المحدد واتباع أنماط حياة صحية قائمة على تناول غذاء متوازن والحفاظ على النظافة الشخصية والالتزام بالعادات الوقائية اليومية لتعزيز مناعة الطلبة.

دور الأسرة في دعم الصحة المدرسية

من جانبها، أكدت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في المؤسسة، أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة، مضيفةً: "يتطلب توفير بيئة مدرسية صحية تعاوناً وثيقاً بين أولياء الأمور والكادر التعليمي والصحي. ورسائلنا لهذا العام تركز على دور الأسرة في ترسيخ السلوكيات الصحية اليومية لدى الأبناء، بدءاً من الاهتمام بالتغذية المتوازنة والنوم الكافي، ووصولاً إلى تعزيز الوعي بالنظافة الشخصية والممارسات الوقائية التي تحمي صحتهم وتدعم مسيرتهم التعليمية".

تكامل الصحة والتعليم لدعم مسيرة التنمية

وتعد هذه الجهود خطوة استراتيجية ضمن مساعي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لترسيخ التكامل بين القطاعين الصحي والتعليمي، وضمان استمرار العملية التعليمية في بيئة داعمة ومحفزة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المضي قدماً في مسيرة التنمية والابتكار التي تشهدها الدولة.

