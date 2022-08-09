تحت شعار "مأسسة الاستثمار والتمويل"

الرياض: تستعد العاصمة السعودية الرياض لإستضافة مؤتمر يوروموني السعودية 2022، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة المالية ومؤتمر القطاع المالي، حيث سيعقد المؤتمر يوم الأربعاء السابع من شهر سبتمبر المقبل وبشكل حضوري، تحت شعار "مأسسة الاستثمار والتمويل".

وسيتم تدشين فعاليات المؤتمر برعاية معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور نخبة واسعة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي، وذلك لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والسياسات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

وتأتي انطلاقة مؤتمر يوروموني السعودية لهذا العام في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تطوراً تنموياً واسع النطاق، وتحولها إلى مركز اقليمي وعالمي للابتكار والاستثمار، حيث يوفر المؤتمر منصة عالمية لإستكشاف السبل والحلول، التي تبنتها حكومة المملكة، في التعامل مع مرحلة مابعد جائحة كوفيد-19، بما في ذلك المبادرات، التي تم اطلاقها لإنعاش الاقتصاد الوطني.

واستناداً إلى رؤية 2030، تسعى المملكة إلى مواصلة تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال إحداث تحول في الاقتصاد الوطني، حيث تهدف رؤية المملكة 2030 إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية في البلاد، وهو الأمر الذي تجسّد في نجاح حكومة المملكة من خلال احرازها المزيد من التقدم، لاسيما فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا، وسيسلط مؤتمر يوروموني السعودية 2022 الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، واستعراض الفرص، التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز الجوانب التنموية في المملكة.

ومن المقرر أن يلقي معالي وزير المالية محمد الجدعان الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إضافة إلى عقد الجلسات النقاشية، بحضور نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، بما في ذلك معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة ماجد بن عبدالله الحقيل، وسعادة رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، ورئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوسف عبدالله الشلاش، والرئيس التنفيذي لشركة بلوم إنفست السعودية عبد الله الرشود، ورئيس مجلس إدارة سدرة المالية هاني باعثمان، وشريك - رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك فيصل دوراني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة تمويل العقارات فابريس سوسيني، والرئيس العالمي لمستقبل التمويل "سيتي" رونيت جوس، وكبير مسؤولي الاستثمار في تشانيل كابيتال بول ويلسون، إضافة إلى الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية لرأس المال الجريء الدكتور نبيل كوشك.

الجدير بالذكر أن قائمة الرعاة الرئيسيين لمؤتمر يوروموني لهذا العام تشمل كل من سيتي، دار الأركان للتطوير العقاري، بنك الخليج الدولي، بنك الرياض، ستاندرد تشارترد والأكاديمية المالية، فيما تعد هيئة السوق المالية الجهة الداعمة للمؤتمر، كما ستقدم كوليرز خدمات الاستشارات العقارية، في حين تشمل قائمة الرعاة للمؤتمر كل من الخير كابيتال، بلوم إنفست، كامكو إنفست، والشركة السعودية لإعادة تمويل العقارات، كما تم الإعلان عن نايت فرانك كشريك المعرفة لهذا الحدث، كما تعد دراية المالية الراعي المشارك، وأرقام هي الراعي الرقمي، وستكون شركة سدرة المالية بمثابة راعي المعرض.

للمزيد من المعلومات حول أجندة المؤتمر والتسجيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي/ Euromoney Conferences website.

#بياناتحكومية

- انتهى -

حول يوروموني

يوروموني هي منظمة رائدة عالمياً في مجال تنظيم الفعاليات ذات الصلة بالأسواق المالية والاستثمار. وخلال الخمسون عاماً الماضية، تمكنت مؤتمرات يوروموني من بناء جسور للتواصل بين شتى الشركات والحكومات والمؤسسات المالية.

ويهدف مؤتمر يوروموني إلى تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية العالمية، والعمل كمنتدى محايد للتبادل الأفكار، ومنصة مستقلة للحوار والتواصل، وبناء العلاقات التجارية.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، استضافت 60 دولة فعاليات ليوروموني، بحضور كبار الشخصيات من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى المتحدثين والخبراء.

للتواصل الاعلامي :tchahine@webershandwick.com