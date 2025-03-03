المنامة ـ جامعة الخليج العربي: بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، تنظيم جامعة الخليج العربي في مايو المقبل مؤتمرًا دوليًا تحت شعار "التصدي لوباء السمنة: رؤى لمستقبل أكثر صحة" الذي تنظمه، في فندق كراون بلازا بقاعة المؤتمرات، لمناقشة التحديات العالمية المرتبطة بوباء السمنة، واستعراض أحدث التطورات العلمية والحلول العملية لتعزيز إدارة الوزن والوقاية من السمنة.

وأشاد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة بدور جامعة الخليج العربي وحرصها على احتضان المؤتمرات الطبية الكبرى بشكل مستدام، مؤكدًا ريادتها المستمرة في تنظيم المؤتمرات والمبادرات والفعاليات التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي ومناقشة المستجدات في القطاعات الطبية المختلفة.

وقال معاليه: "إن الجامعة تسهم بشكل فعّال في تعزيز المعرفة الطبية وتبادل الخبرات بين المتخصصين في المجال الصحي، مما يعكس التزامها بتطوير القطاع الطبي في المنطقة"، مشيرًا إلى أن هذه المؤتمرات تتيح فرصة مهمة للعلماء والأطباء لتبادل الأفكار والابتكارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق التقدم المستدام في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، قال معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد إن جدول أعمال المؤتمر، الذي يمتد على مدار يومين من 8 إلى 9 مايو المقبل، سيعرض آخر تطورات ومستجدات مرض السمنة، وأحدث الأدلة العلمية المبنية على البراهين بخصوص الأدوية والإجراءات التداخلية لعلاج السمنة، كما سيستعرض المتحدثون في المؤتمر تجارب الأطباء من التخصصات المختلفة خلال جلسات نقاشية مشتركة لبحث مضاعفات مرض السمنة على مختلف الأجهزة الرئيسية للجسم.

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر سوف ستتضمن ورش عمل تفاعلية تغطي مواضيع متنوعة، مثل مناقشة دور التكنولوجيا في إدارة الوزن، والاستراتيجيات الوطنية في دول الخليج لمكافحة السمنة، والعوامل النفسية والاجتماعية في تعزيز نمط حياة صحي، والفيسيولوجيا المرضية للسمنة وعلم الوراثة المتعلق بها، بالإضافة إلى الأمراض الصحية المزمنة المرتبطة بها مثل السكري، ارتفاع دهون الدم، أمراض القلب والكبد، والأمراض النفسية، وكذلك السرطان.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الأطباء والخبراء والباحثين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الأبحاث والممارسات الناجحة في مجالات الصحة والتغذية. كما سيقدم المؤتمر رؤى مبتكرة لمستقبل أكثر صحة واستدامة. ومن المتوقع أن يستقطب حضورًا واسعًا من المهتمين بالصحة العامة، بما في ذلك الأطباء، والمتخصصين في التغذية، والباحثين، وطلبة كلية الطب والعلوم الصحية. حيث يُعد المؤتمر منصة فريدة للتواصل وبناء شراكات دولية تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة السمنة.

وسيناقش المؤتمر عددًا من المحاور حول الوقاية من السمنة وإدارتها، السمنة لدى الأطفال والمراهقين، والسمنة وصحة المرأة، مع التركيز على الأبحاث الحديثة في مجالات السمنة والتغذية، وعلاج نمط الحياة، وأدوية السمنة، وآخر المستجدات المتعلقة بالتدخلات الجراحية لعلاج السمنة المفرطة. كما سيُعقد نقاش حول التحديات المجتمعية المتعلقة بمكافحة السمنة، إذ سيدير الجلسات الرئيسية متحدثون بارزون في مجال علاجات السمنة من مختلف الدول المشاركة في المؤتمر.

وعلى هامش المؤتمر سوف يعقد ثلاثة ورش عمل عن التغذية في مرضى السمنة وسبل التعامل معهم وورشة عمل عن دور الرعاية الصحية الأولية للتصدي لهذا المرض بالإضافة الى ورشة عمل عن اكتساب المهارات الأساسية الجراحية وأيضا استخدام المناظير.

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