لطيفة بنت محمد بن راشد: الإمارات ملتزمة بإنشاء منظومات ملهمة للإبداع والابتكار وتعزيز التعاون الدولي والشمولية

دافوس: التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي" دبي للثقافة"، هيلدا شواب، المؤسس المشارك ورئيسة مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية، وذلك خلال الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.

وأشادت سموها بالدور المحوري الذي قامت به رئيسة مؤسسة شواب، التي دعمت رواد الأعمال حول العالم لأكثر من عقدين. حيث تنسجم جهود هذه المؤسسة في بناء شراكات عبر القطاعات المختلفة لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية مع جهود الإمارات التنموية.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التزام دولة الإمارات بإنشاء منظومات ملهمة للإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون الدولي والشمولية، كما أعربت سموها عن حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجهات والمؤسسات والشخصيات العالمية الفاعلة، مثل هيلدا شواب، لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وإلهام التغيير الإيجابي، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدالة واستدامة.

دفع عجلة الابتكار وتعزيز الاستدامة

وتضمن اللقاء عدداً من الموضوعات التي ألقت الضوء على العمل المشترك الهادف إلى دفع عجلة الابتكار العالمي، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق النمو الشامل من خلال ريادة الأعمال الاجتماعية.

كما ناقش اللقاء أوجه التكامل بين رؤية دولة الإمارات للقطاعات الثقافية والإبداعية، ورسالة مؤسسة شواب التي تسعى إلى تمكين رواد الأعمال الاجتماعيين ليكونوا ضمن الأسس الرئيسية الفاعلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعاتهم.

حلول ملهمة لريادة الأعمال الاجتماعية

من جانبها قدمت هيلدا شواب رؤى مستمدة من خبرتها الواسعة في تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية وتمكين المجتمع من خلال حلول مبتكرة ملهمة. وركزت النقاشات على استراتيجيات دمج ريادة الأعمال الاجتماعية ضمن المبادرات الثقافية، وتعزيز دور الإبداع في معالجة التحديات العالمية مثل التحديات ذات الصلة بتكافؤ الفرص بين الجنسين، والتعليم، وتغير المناخ.

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