أبوظبي- تحت القيادة الحكيمة لسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أعلنت لجنة التصميم – أبوظبي (DCAD) عن الدفعة الأولى من الشركاء الذين تم تأكيد مشاركتهم في مبادرتها الوطنية المجتمعية المتنامية "وطن واحد. شعب واحد. معاً نحمي ما نحب."

وكانت المبادرة قد أُطلقت في وقت سابق من هذا العام، وتهدف إلى إشراك المؤسسات والأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات ضمن حملة مجتمعية وطنية ترتكز على التعبير المشترك عن التضامن بين المواطنين والمقيمين.

وتشارك في المبادرة مؤسسات من القطاعات الحكومية والتجارية والتعليمية ومختلف مكونات المجتمع، بما يعكس التزاماً بالقيم المشتركة في دولة الإمارات، وفي مقدمتها الوحدة والمسؤولية والتعاون.

وتضم قائمة الشركاء المؤكَّدين حتى الآن كلاً من:

مجموعة 2 بوينت زيرو، مجلس سيدات أعمال أبوظبي، مكتب أبوظبي للاستثمار، أدنوك، شركة الدار العقارية، مجموعة أباريل، بينانس، كوزموبول، دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مؤسسة الإمارات، الاتحاد للطيران، شركة غوشكلاود العالمية، المعهد الهندي للتكنولوجيا – دلهي أبوظبي، مركز منارة للتعايش والحوار، ميرال، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مؤسسة مبادلة، الجمعية الوطنية للتصلّب المتعدد (NMSS)، جامعة نيويورك أبوظبي، بنك الرؤية المجتمعي الإسلامي، سلايل للضيافة، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حديقة أم الإمارات، وسائل لإدارة العقارات, تمكين ،حلبة مرسى ياس (إثارة)، وجامعة زايد. ومن خلال هذه الشراكات، تواصل المبادرة توسيع نطاق انتشارها عبر المؤسسات والشبكات المجتمعية على مستوى الدولة.

كما تتواصل المبادرات الإبداعية ضمن الحملة، من خلال سلسلة الصور «وجوه من وطننا» وسلسلة مقاطع الفيديو القصيرة «متحدون بالانتماء»، حيث يحتفي المشروعان بالأفراد والقيم المشتركة التي تجمع المجتمعات في أنحاء دولة الإمارات. وفي هذا السياق، تواصل المبادرة إشراك فئة الشباب عبر المدارس والمؤسسات التعليمية، بدعم من حزمة أدوات رقمية مخصصة للمشاركة، إلى جانب عروض بصرية بارزة تعزّز رسالة المبادرة القائمة على الوحدة.

ويرأس مجلس إدارة لجنة التصميم – أبوظبي سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، ويضم في عضويته السيدة نادين معلوف بصفتها نائبة الرئيس التنفيذي، والسيدة رنا قزيلي الخوري بصفتها وكيلة الوزارة وأمينة الخزينة، إلى جانب أعضاء المجلس واللجنة الاستشارية: السيدة أسما الفهيم، والسيدة ريم الفلاسي، والسيدة ريما المقرب، والسيدة ميرا السويدي، والسيد سعود عبدالعزيز الحوسني.

وتعكس هذه القيادة الجماعية التزاماً مشتركاً بدعم مسيرة تطوير التصميم، وتعزيز المبادرات الثقافية، وتهيئة فرص جديدة تسهم في مواصلة تنويع اقتصاد الإمارات العربية المتحدة.

ويُجسّد تزايد مشاركة المؤسسات من مختلف القطاعات الحكومية والتجارية والتعليمية والمجتمعية التزاماً متنامياً بالقيم التي تقوم عليها دولة الإمارات، وهي الوحدة والمسؤولية والتعاون، إذ تواصل المبادرة توسيع نطاقها على مستوى الدولة بالتوازي مع تصاعد التفاعل مع الحملة.

نبذة عن لجنة التصميم - أبوظبي (DCAD)

تمثل لجنة التصميم - أبوظبي (DCAD) لحظة فارقة في مسيرة تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية في أبوظبي. تأسست اللجنة برؤية حكيمة وتوجيهات دقيقة من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، لتكون عبارة عن منصة إستراتيجية لترسيخ مكانة التصميم كمحفز للابتكار والتنوع الاقتصادي والريادة الثقافية.

تأسست لجنة التصميم - أبوظبي (DCAD) في عام 2024، وهي مخصصة لبناء منظومة تصميم وإبداع عالمية المستوى. من خلال برامج الإقامة والمعارض وابتكار المنتجات والتعاونات الدولية، تعمل اللجنة على رعاية المواهب المحلية، وخلق فرص عمل مجدية في الاقتصاد الإبداعي، ودفع عجلة التنوع الاقتصادي. كما تساهم مبادراتها في الحفاظ على التراث الثقافي، وتمكين الشباب، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتميز في التصميم، لتكون بذلك وجهةً رائدةً حيث يشكل الإبداع والابتكار مستقبلاً مستداماً وشاملاً للجميع.

