دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية اليوم برنامج ماجستير «إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي»، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً في مجال الدمج بين السياسات الحكومية وحوكمة الابتكار والذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد جيل جديد من القادة القادرين على بناء حكومات مرنة تواكب متطلبات المستقبل في عصر التحول الرقمي المتسارع.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يمثل إطلاق برنامج ماجستير “إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي” محطة مهمة في مسيرة الكلية نحو تمكين القادة الحكوميين وصنّاع المستقبل. فالذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح القطاع الحكومي، ما يتطلب قيادات مرنة ومؤهلة قادرة على إدارة التحولات المستقبلية بكفاءة».

وأضاف المري: «يسعى البرنامج إلى ردم الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على قيادة مبادرات مسؤولة تُعزز التنمية البشرية وتخلق قيمة عامة مستدامة». وأكد أن البرنامج يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، إلى جانب توجهات الحكومة نحو تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية الاتحادية إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة.

وأكد الأستاذ الدكتور يوسف الغلاييني، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالإنابة ومدير برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، خلال كلمته، أن البرنامج يركز بصورة خاصة على السياسات الحكومية وحوكمة الابتكار، ويهدف إلى تزويد القادة بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة حكومات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة. وأشار إلى أهمية تبني استراتيجيات استباقية لتطوير المهارات واستشراف مستقبل الوظائف والكفاءات، لافتاً إلى أن إعادة تأهيل الكفاءات وتطويرها أصبحت ضرورة عالمية تفرضها متغيرات العصر، وليست خياراً مؤسسياً.

من جانبها، قالت البروفيسورة ميلودينا ستيفنز، أستاذة حوكمة الابتكار والتكنولوجيا ومديرة البرنامج، إن برنامج الماجستير يُعد تجربة أكاديمية رائدة وغير مسبوقة من حيث نطاقه وتخصصه، موضحةً أنه يهدف إلى تمكين القادة الحكوميين من مواكبة التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل مشهد الإدارة العامة وصنع السياسات. وأضافت أن البرنامج يعكس التزام الكلية المستمر بتطوير برامج أكاديمية استباقية تواكب المتطلبات المستقبلية وتحافظ على ريادة المؤسسة في هذا المجال.

كما تضمن الحدث جلسات متخصصة قدمها عدد من أساتذة الكلية، حيث استعرضت البروفيسورة ميلودينا ستيفنز،، محتوى البرنامج ومساقاته المطروحه، وأبرز ملامح هيئته التدريسية، فيما أكد البروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة، تفرد البرنامج عالمياً من منظورَي القطاعين الصناعي والأكاديمي، خصوصاً في مجالات حوكمة وسياسات الذكاء الاصطناعي.

واختُتم الحدث بجلسة حوارية بعنوان «حكومة المستقبل: لماذا تحتاج الحكومات إلى قادة الابتكار الآن؟»، شارك فيها عدد من خريجي الكلية، من بينهم بسمة الزيودي، مديرة الابتكار في مجموعة «إيدج»، والدكتورة خولة الحجاج، استشارية طب الأسرة والمستشرفة والباحثة في هيئة الصحة بدبي، حيث ناقش المشاركون أهمية توظيف الابتكار في القطاعات الحيوية وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.

ويقدم برنامج ماجستير «إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي» منهاجاً أكاديمياً متكاملاً يجمع بين إدارة الابتكار، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والسياسات العامة، وممارسات القيادة الاستراتيجية، عبر نهج يجمع بين الأسس النظرية والتطبيق العملي والتعلم التجريبي وتنمية المهارات القيادية والشخصية.

كما يتيح البرنامج للمشاركين فرص التعلم القائم على المشاريع بالتعاون مع مؤسسات عالمية رائدة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تركز على الإنسان وتعزز الأثر المؤسسي المستدام.

ويتكون البرنامج من 180 ساعة معتمدة، تشمل 120 ساعة دراسية و60 ساعة مخصصة للأطروحة، ويتميز بمرونة تلائم احتياجات المهنيين من خلال مزيج من الجلسات الافتراضية والحضورية خلال عطلات نهاية الأسبوع. ويمكن للطلبة الالتحاق به بدوام كامل لمدة 18 شهراً، أو بدوام جزئي يمتد لعامين.

ويمنح البرنامج المشاركين كذلك فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية اختيارية إلى مراكز التكنولوجيا والسفارات والمنظمات الدولية، بما يعزز فهمهم للأولويات الإقليمية ويعمق خبراتهم في مجالات الحوكمة الاستباقية وصناعة المستقبل. ويمكن للراغبين بالانضمام للبرنامج التسجيل عبر الرابط التالي: https://mbrsg.ae/en/programs/information

