دبي، الإمارات العربية المتحدة – اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامج الإدارة الحكومية "التمكين والتأهيل لتعزيز الأداء الحكومي" لموظفي وزارة المالية بدولة الكويت. يهدف البرنامج إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الحكومية لتمكينها من تبني أفضل الممارسات الإدارية المعاصرة، وتعزيز مهارات القيادة والابتكار بما يتماشى مع تطلعات المجتمع وأهداف التنمية المستدامة.

أقيم البرنامج في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية سيتي ووك، بمشاركة 25 موظفاً ، وبمعدل 25 ساعة تدريبية على مدار 5 أيام، بهدف تطبيق استراتيجيات متقدمة تساهم في تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

ضم البرنامج خمسة محاور هي الإدارة العامة الحديثة، وإدارة رأس المال البشري، والتميز المؤسسي الحكومي، وإدارة التغيير في المؤسسات، والزيارات الميدانية إلى دائرة المالية بدبي ومتحف المستقبل.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "نلتزم في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتطوير القيادات الحكومية في المنطقة، مستندين إلى أفضل الممارسات العالمية والابتكارات المحلية. ونسعى دائماً لتعزيز الكفاءات الحكومية عبر برامج تدريبية شاملة تهدف إلى تمكين الحكومات من مواجهة التحديات المستقبلية بمرونة واحترافية. فخورون بالشراكات المثمرة التي نحققها مع مختلف الجهات الإقليمية، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون لإحداث تحول إيجابي ومستدام في الأداء الحكومي".

تُكرّس كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية جهودها لتطوير الكفاءات الحكومية من خلال تقديم برامج تعليمية مبتكرة تعزز من قدرات العاملين في القطاع الحكومي. ويعد برنامج الإدارة الحكومية "التمكين والتأهيل لتعزيز الأداء الحكومي" نموذجاً رائداً في هذا المجال، حيث تم تصميمه وفق أحدث الأساليب التعليمية التي تدمج بين المعرفة الأكاديمية العميقة والخبرة العملية التنفيذية. وقد تم تنفيذ البرنامج على يد نخبة من الأكاديميين والخبراء في الكلية، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات القادة الحكوميين وتساعدهم على مواجهة التحديات المتغيرة بكفاءة ومرونة.

وناقش المحور الأول "الإدارة العامّة الحديثة" التّطورات التي شهدتها الإدارة الحكومية والتي ساهمت بتغيير مُمارسات القطّاع العام على صعيد تقديم الخدمات وصياغة السياسات وذلك لتحقيق تطلّعات المجتمعات. ويتناول هذا المحور الجوانب الخاصّة بالإدارة الحكومية الحديثة وكيف أثّرت كافة التغييرات على الإدارة الحكومية منذ نشأتها إلى وصولها للشكل الحديث.

أما المحور الثاني "إدارة رأس المال البشري"، فقد استعرض أهمية رأس المال كأحد الأصول الأساسية للمؤسسات الناجحة. ويهدف هذا المحور إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستقطاب وتطوير والمحافظة على الكفاءات البشرية، لضمان نمو مؤسسي مستدام وإيجابي، مع التركيز على المبادئ الحديثة لإدارة رأس المال البشري وكيفية تطبيقها لتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الثقافة التنظيمية التي تدعم التحسين المستمر.

وتم تصميم المحور التدريبي الثالث "التميز المؤسسي الحكومي" للتّعريف بالفكر الجديد في مجال التّميز الحكومي وأهم خصائصه، وتوضيح أبرز التّوجهات الحديثة في هذا المجال، وتبيان الأساليب المُستخدمة في تقييم جوائز التّميز الحكوميّة. بما يمكّن المشاركين من الاستعداد للانتقال بجهاتهم إلى مرحلة جديدة من تطبيق مفاهيم التّميز وذلك استناد اً إلى أهم دراسات الحالات والتّطبيقات الرّيادية في هذا المجال، وأهمية الارتباط بمؤشّرات التّنافسية العالميّة ومتابعة التّقدم بها.

وبدوره ركز المحور الرابع "إدارة التغيير في المؤسسات"، على إدارة التغيير باعتبارها أحد أهم العوامل التي تساعد المؤسسات على التكيف مع التطورات والتحديات الحديثة، سيما وأن مؤسسات اليوم تواجه تحديات متزايدة في ظل التقدم التكنولوجي، والتغيرات في سوق العمل، والضغوط التنافسية.

وأخيراً استعرض المحور الخامس "زيارات ميدانية داخلية"، دور الزيارات الميدانية كجزء بالغ الأهمية من استراتيجية برامج التعليم التنفيذي لإعداد وتطوير القيادات، وكونها تعتبر من الأساليب التدريبية الفعالة والمؤثرة إيجابياً بحيث يطلع المشاركون عن كثب على أفضل الممارسات والخبرات المحلية والعالمية في الإدارة والسياسات الحكومية.

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