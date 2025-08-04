جدة، في خطوةٍ تُعزِّز مسار التعاون الاقتصادي السعودي-السوري، وتسهم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار والتحوّل الرقمي، وقّعت شركة كلاسيرا، العالمية الرائدة في حلول التعلّم الذكي، اتفاقياتٍ استراتيجية مع حكومة الجمهورية العربية السورية، ممثَّلةً بكلٍّ من معالي وزير الاتصالات والتقانة ومعالي وزير الصحة السوريين، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار السعودي-السوري الذي استضافته العاصمة دمشق.

وجرت مراسم التوقيع بحضور فخامة الرئيس السوري السيد/ أحمد الشرع، ومعالي وزير الاستثمار السعودي المهندس/ خالد بن عبد العزيز الفالح، إلى جانب مؤسس كلاسيرا ورئيسها التنفيذي المهندس/ محمد بن سهيل المدني.

وتأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص من قيادة مبادرات التنمية في الدول الشقيقة، واستثمار خبراته في مشاريع إعادة الإعمار.

وكشفت فوربس أن حجم الاستثمارات المُعلَن عنها خلال المؤتمر بلغ 24 مليار ريال سعودي، عبر 47 اتفاقية، وبمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً وممثلاً عن شركات سعودية، ما يجعله الحدث من الأبرز في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تهدف الاتفاقيات الموقعة مع كلاسيرا إلى إحداث نقلة نوعية في منظومات التعليم والتدريب في سوريا، من خلال توظيف أحدث التقنيات في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب المهني، إضافة إلى التدريب في القطاعين الحكومي والصحي.

كما تتضمن الاتفاقيات دعم المناطق النائية بمنصات تعليم إلكتروني تضمن وصولاً عادلاً للفرص التعليمية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية والتعليمية، وتأسيس أكاديميات رقمية عبر الإنترنت لتمكين الشباب بالمهارات الرقمية وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب الارتقاء بكفاءة القطاع الصحي من خلال التدريب الرقمي وتأهيل وترخيص الكوادر الصحية ضمن منظومة رقمية موحّدة.

وعن هذه الشراكة، صرّح المهندس/ محمد بن سهيل المدني: "يشرفنا أن نسخّر كل خبراتنا العالمية في مجال التعليم والتدريب الرقمي لخدمة سوريا وأبنائها. نحن نؤمن أن الاستثمار في رأس المال البشري عبر أحدث التقنيات هو أسرع طريق لعودة سوريا إلى مكانتها التي تستحقها."

وتُركّز الاتفاقيات كذلك على نقل خبرات كلاسيرا من أكثر من 40 دولة إلى السوق السوري، بما يشمل أنظمة إدارة التعليم الذكي، وحلول التدريب الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والتحليلات التعليمية الذكية.

تُعد كلاسيرا من أبرز الشركات العالمية في مجال التعليم الرقمي، والأكبر في الشرق الأوسط، وتعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم، وقد حصلت على العديد من الجوائز المرموقة، من بينها أفضل شريك لمايكروسوفت في التعليم على مستوى العالم، وجائزة Bett العالمية، وجائزة GESS للابتكار في التعليم، إلى جانب جوائز دولية أخرى، كما حازت على استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عبر ذراعه الاستثمارية "سنابل"، بالإضافة إلى نخبة من الصناديق الاستثمارية الرائدة في وادي السيليكون.

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