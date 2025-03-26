استضافت قطر للسياحة وكتارا للضيافة بشكل مشترك حفل سحور تكريمي في فندق شيراتون جراند الدوحة احتفاءً بالسيد غيرهارد فالتين، أحد الرواد في قطاع الضيافة في قطر، والذي وصل إلى الدوحة لأول مرة في عام 1977 لتولي إدارة نادي الدوحة الشهير.

في عام 1982، تولى السيد فولتِن منصب المدير العام المؤسس لفندق شيراتون جراند الدوحة، حيث لعب دورًا محوريًا في تخطيطه وتصميمه. وعلى مدار مسيرة مهنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، تركت رؤيته القيادية بصمة دائمة على تطور ونمو قطاع الضيافة في قطر.

وقد أقيمت فعالية تكريم السيد فولتِن بحضور سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، والسيد ناصر مطر الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع وممثلي وسائل الإعلام، وأعرب السيد فولتِن عن امتنانه لهذا التكريم الذي حظي به من قطر للسياحة وكتارا للضيافة خلال هذه المناسبة.

وأشاد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة بمساهمات السيد فولتِن، قائلاً: “ في كتارا للضيافة، نعتز بتكريم الأفراد الذين شكّلوا جزءًا من رحلتنا – أولئك الذين ساهمت رؤيتهم وجهودهم والتزامهم في تطوير قطاع الضيافة في قطر. سيبقى إرثه مصدر إلهام لنا في المضي قدمًا، ونحن نكرّم الماضي ونرسم مستقبل قطاع الضيافة في قطر. وسنواصل التزامنا بالتميّز والابتكار وروح الضيافة الأصيلة التي ساهم في ترسيخها."

جاءت الأمسية تكريمًا لإرث السيد فولتِن العريق واحتفاءً بالأشخاص والشراكات التي تواصل رسم ملامح قطاع الضيافة في قطر. وبينما تجدد قطر للسياحة وكتارا للضيافة التزامهما المشترك بالتميز والابتكار، سلطت الفعالية الضوء أيضًا على المسيرة المستمرة التي تنتهجها الدولة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجال الضيافة الفاخرة والسياحة الثقافية، مستندة إلى الأسس التي وضعها قادة برؤية ثاقبة أمثال السيد فولتِن.

نبذة عن Visit Qatar

تعد Visit Qatar"، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين.

تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

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