افتتحت قطر للسياحة في وقت سابق من هذا الشهر مكتبها التمثيلي الأول في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لاجتذاب أكثر من ستة ملايين زائر سنوياً إلى قطر بحلول عام 2030، وسعيها لتعزيز شبكتها الكبيرة والمتنامية من المكاتب التمثيلية عبر العالم.

وسوف يقوم المكتب الجديد، وهو المكتب رقم 13 لدى قطر للسياحة، بأنشطة ترويجية متنوعة مثل عقد الشراكات مع منظمي الرحلات وتوفير التدريب اللازم لوكلاء السفر وتنسيق الزيارات الإعلامية والحملات الترويجية، وهي جميعها مهام من شأنها أن تسلط الضوء على قطر كوجهة ذات طابع عالمي وثقافة غنية بين المسافرين القادمين من إيران.

وتُعتبر قطر وجهة جذابة وملائمة للسائحين القادمين من إيران، وذلك بفضل رحلات الطيران الأسبوعية المباشرة بين الدوحة وأبرز المدن الإيرانية مثل طهران ومشهد وشيراز وأصفهان، والتي يقل زمن الرحلة الواحدة فيها عن ثلاث ساعات، فضلاً عن إعفاء المواطنين الإيرانيين من تأشيرة الدخول إلى قطر. كما يعزز تزامن عطلات عيد الفطر وعيد الأضحى في البلدين من فرصة الزوار القادمين من إيران للسفر إلى الدوحة باعتبارها وجهة مثالية لحجز عطلات اللحظات الأخيرة والاستمتاع بأجواء الفخامة التي تتميز بها الضيافة القطرية.

وبهذه المناسبة، قال السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: "إن افتتاح قطر للسياحة لأحدث مكاتبها في إيران هو دليل على عمق الروابط الثقافية والعلاقات التجارية التي تربط بين البلدين. لقد كانت إيران إحدى الأسواق الـ 15 المستهدفة لدى قطر للسياحة باعتبارها أسواقاً رئيسية للسائحين الباحثين عن الاسترخاء والاستجمام واستكشاف المعالم الفنية والثقافية. كما أن افتتاح مكتب تمثيلي في إيران يدعم الأهداف الاستراتيجية لقطر للسياحة والمتمثلة في زيادة عدد الزوار إلى قطر ثلاثة أضعاف، ومضاعفة الإنفاق السياحي الداخلي من 3 إلى 4 مرات، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% بحلول عام 2030."

وبالإضافة إلى الرحلات التي يمكن أن تكون فيها قطر هي الوجهة النهائية للمسافرين، فإن قطر تمثل أيضاً وجهة رائعة للمسافرين الإيرانيين الراغبين في التوقف في الدوحة قبل متابعة رحلاتهم إلى وجهاتهم النهائية. وعند وصولهم إلى مطار حمد الدولي، الحائز على لقب "أفضل مطار في العالم" للسنة الثانية على التوالي من سكاي تراكس العالمية، يمكن للزوار القادمين من إيران اغتنام الفرصة والإسراع باستكشاف العديد من معارض الفن والمراكز الثقافية القريبة والاستفادة من عروض التسوق الجذابة التي تزخر بها الدوحة. ويمكن للزوار، سواء كانوا يستقلون سيارة أو يستخدمون مترو الدوحة، زيارة متحف الفن الإسلامي ومتحف قطر الوطني وسوق واقف الشهير للتعرف على ما تقدمه قطر لزوارها.

ويُعتبر مكتب قطر للسياحة في إيران هو أحدث الإضافات إلى شبكة مكاتبها الدولية المترامية، والتي تشمل أسواقاً من كافة أنحاء العالم مثل أستراليا، والهند، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية.

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