برنامج "مختصو قطر" سوف يعزز مهارات المشاركين ويوسع معرفتهم بعروض قطر السياحية

أطلقت قطر للسياحة برنامجًا تدريبيًا وتفاعليًا جديدًا عبر الإنترنت – وهو برنامج مختصو قطر- الذي يهدف إلى تعزيز معرفة وكلاء السفر العالميين بتجارب قطر السياحية المتنوعة، وكذلك توفير التأهيل والاعتماد لشركائها العالميين في صناعة السفر.

ويستعين البرنامج الذي يحل محل برنامج "طواش" بأحدث تقنيات التعلم الإلكتروني، كما يدعم استراتيجية قطر الرامية لأن تصبح وجهة رائدة في تميز الخدمة. كما يزود البرنامج الذي يتوفر بـ 11 لغة، شركاء السياحة حول العالم بالمعرفة والأدوات اللازمة للترويج لقطر باعتبارها وجهة سياحية رائدة بطريقة أكثر فعالية عبر العالم.

ولأنه يتألف من عدة وحدات، تركز كلٌ منها على جانب معين من عروض ومزايا السياحة في قطر، يمنح برنامج "اختصاصي قطر" المشاركين قدرًا كبيرًا من المرونة، حيث يتيح لهم إكمال كل وحدة بالسرعة والوتيرة التي تناسبهم، وذلك عبر أداة تعليمية تتميز بالسهولة والجاذبية. ويضم البرنامج مجموعة من المزايا مثل الخرائط التفاعلية والمسابقات الخاصة باختبار المعرفة والمعلومات.

وقال السيد، فيليب ديكنسون ، من إدارة الأسواق الدولية: "إن برنامج مختصو قطر يمثل خطوة أخرى للأمام على طريق دعم صناعة السفر العالمية حتى يمكنها العمل جنبًا إلى جنب مع قطر للسياحة من أجل تحفيز نمو كبير في عدد الزوار القادمين وصولًا إلى ستة ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030."

ويسلط برنامج مختصو قطر الضوء على العديد من جوانب العروض السياحية التي تزخر بها قطر، والتي تشمل التاريخ والمواقع التراثية ومعالم الجذب والتجارب السياحية. وسوف يحصل الشركاء الذين يكملون الدورة التدريبية على مزايا حصرية من البرنامج مثل النصائح الخاصة ومخططات رحلات مقترحة وأحدث المعلومات الخاصة بأماكن الإقامة ومعالم الجذب السياحي.

للتسجيل في برنامج " مختصو قطر" وحتى تصبح "اختصاصيًا في عروض وتجارب قطر السياحية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

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نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

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