قطر للسياحة تمنح رخصتي تشغيل شاطئ دوحة ساندز ونادي شاطئ B12 لشركة "اكتشف قطر" لسنتين قادمتين

قطر للسياحة تمدد شراكتها مع شركة "لوفتا" لإدارة وتشغيل شاطئ الخليج الغربي

في إطار التزامها بتعزيز التجارب السياحية لرواد الواجهة البحرية للخليج الغربي، قامت قطر للسياحة بتجديد تراخيص التشغيل الخاصة بشاطئ دوحة ساندز ونادي شاطئ B12 وشاطئ الخليج الغربي، وهي ثلاث وجهات شاطئية متميزة في قلب المدينة. وبينما حصلت "اكتشف قطر" على رخصة تشغيل شاطئ دوحة ساندز ونادي شاطئ B12 لمدة عامين، قامت شركة "لوفتا" بتمديد شراكتها مع قطر للسياحة لإدارة وتشغيل شاطئ الخليج الغربي.

وتأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قطر للسياحة لتوفير تجارب شاطئية متكاملة للعائلات، مصحوبة بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية وخيارات الطعام والمشروبات على طول الواجهة البحرية للخليج الغربي.

وفي تعليقها، قالت السيدة عائشة الملا، رئيس قسم سياسات الاستثمار السياحي في قطر للسياحة: "بفضل العديد من المرافق والأنشطة الترفيهية والرياضية التي توفرها شواطئ الخليج الغربي مثل ملعب الكرة الطائرة والرياضات المائية وخيارات المطاعم والملاعب طوال اليوم، أصبحت شواطئ الخليج الغربي من الوجهات الأكثر رواجاً في الدوحة بين العائلات والسياح. ويسعدنا تمديد تراخيص التشغيل لهذه الشواطئ لضمان مواصلة مسيرتنا في تعزيز العروض السياحية في قطر. وتتمتع قطر بساحل طبيعي رائع يتيح لها تقديم تجارب شاطئية متكاملة في قلب الدوحة وفي موقع ملائم ويسهل الوصول إليه، مما يعزز مكانة الدوحة باعتبارها خياراً مناسباً لقضاء عطلات عائلية مثالية."

ويشمل مشروع شاطئ الخليج الغربي التابع لقطر للسياحة، والذي يغطي واجهة شاطئية متميزة تصل مساحتها إلى 40 ألف متر مربع، دوحة ساندز ونادي شاطئ B12 وشاطئ الخليج الغربي، حيث يقدم كل منها تجربة مختلفة تماماً. وتواصل قطر للسياحة تعاونها مع شركائها في القطاع السياحي لتعزيز التجارب السياحية وتطوير معالم الجذب السياحي، بما يضمن بلوغ هدف الاستراتيجية السياحية بأن تصبح قطر الوجهة الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

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نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

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