بيئة اختبار ديناميكية وآمنة لحلول مستقبلية نوعية ضمن "ساندبوكس دبي"

الشراكة تدعم جهود الابتكار في قطاع التوصيل والخدمات اللوجستية

دبي: أعلن قطاع التنظيم والتراخيص التابع للجنة تنظيم قطاع البريد عن إطلاق تعاون استراتيجي مع مؤسسة دبي للمستقبل لتوفير بيئة اختبار ديناميكية وآمنة لنماذج خدمات التوصيل المستقبلية ضمن مبادرة "ساندبوكس دبي" الهادفة لتطوير المنظومة التشريعية والابتكارية وتوظيف أحدث الممارسات والتقنيات.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة للجهتين نحو تعزيز جاهزية المنظومة البريدية واللوجستية لمستقبل الاقتصاد الرقمي، وخلق بيئة تنظيمية تشجّع الابتكار وتعزّز موثوقية قطاع البريد والتوصيل السريع، إضافة إلى مواءمة الابتكار مع الامتثال وإتاحة التوسّع الآمن لحلول التوصيل الذكية داخل الدولة.

ويركز التعاون على اختبار نماذج عمل جديدة ضمن ظروف تشغيل واقعية تُولّد بيانات عملية حول الجدوى السوقية والاستدامة التشغيلية وملاءمة السياسات. ويأتي هذا التوجّه في إطار دعم أجندة دبي الاقتصادية D33 و«نحن الإمارات 2031»، وترسيخ مكانة الدولة بين رواد الحلول الاستباقية والابتكار الحكومي والاقتصادي.

وفي هذا الصدد، قال محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص – لجنة تنظيم قطاع البريد: "نهدف من خلال شراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل ضمن مبادرة «ساندبوكس دبي» على نقل العمل التنظيمي من ردّ الفعل إلى التنظيم الاستباقي. وباختبار نماذج اقتصاد العمل الحر، نضمن أن تكون تشريعاتنا عملية ومرنة وقابلة للتوسّع وتواكب احتياجات السوق وتطوّراته، ونبني في الوقت نفسه بيئة مفتوحة تدعم الابتكار والإبداع في دولة الإمارات. ولتحقيق مثل هذا التقدم، نتعاون مع منظمات متخصصة تمتلك الخبرات العالمية والحلول العملية لدعم جهودنا في تطوير الأطر التنظيمية."

وأكد خليفة القامة، مدير مبادرة "ساندبوكس دبي"، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا التعاون سيركز بشكل رئيسي على تطوير المنظومة الابتكارية والتشريعية لقطاع خدمات التوصيل، وتسهيل التعاون مع الشركات التكنولوجية ورواد الأعمال لإيجاد حلول نوعية وغير تقليدية تعزز جاهزية المنظومة البريدية واللوجستية ويجعلها قادرة على تبني أحدث تقنيات التوصيل الذكي والمستدام، دعماً لتوجهات الدولة نحو اقتصاد رقمي تنافسي ومبتكر.

ويُعد هذا التعاون نموذجاً متقدماً للحكومات الذكية، حيث يتم دمج التجربة والتجريب مع صُلب التشريع. ومن خلال هذه الشراكات المتخصصة، تواصل دولة الإمارات إطلاق الابتكار محلياً وتوسيع أثره عالمياً، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد لتطوير السياسات المستقبلية وحوكمة مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام. وبذلك تجسّد الدولة رؤية المؤتمر البريدي العالمي الذي اختتم أعمالَه مؤخرًا: »قيادة التغيير لصناعة المستقبل «.

