استقبل سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، معالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتقديمها وفق أرقى الممارسات العالمية، اعتماداً على تقنيات التحول الرقمي.

واستعرض اللقاء، آفاق التعاون والتنسيق بين دائرة القضاء ودائرة التمكين الحكومي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد أواصر الصلة مع مختلف الجهات الحكومية، بما يحقق التكامل المنشود ويسهم في استدامة التطوير الشامل لمنظومة الخدمات ودورها في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.

وقال المستشار يوسف العبري، إن منظومة العمل الحكومي في أبوظبي تشهد نقلة نوعية في ظل الاعتماد على الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة وإتاحة تقديم الخدمات عن بُعد عبر خيارات متعددة تضمن سهولة وسرعة الإنجاز، وذلك تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل الحكومة الرقمية واستراتيجيتها لتوفير تجربة استثنائية تتميز بالجودة والكفاءة في مختلف القطاعات.

وثمن وكيل دائرة القضاء، الجهود التكاملية بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي، لتطوير منظومة شاملة للخدمات وتسهيل الإجراءات واختصارها، ولاسيما مع تطبيق آليات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الرامية إلى تحقيق معدلات إنجاز قياسية وفق المؤشرات والمقاييس العالمية المعتمدة.

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