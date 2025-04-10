استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً قضائياً من مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان في جمهورية الصين الشعبية، واطلعته على منظومتها القضائية والعدلية الرائدة، مع بحث سبل التعاون وتبادل المعارف والخبرات في المجالات القانونية والقضائية والتقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار والتدريب.

وتأتي الزيارة بهدف تفعيل أوجه التعاون وبحث الإمكانات لتوطيدها بين الدائرة والمؤسسات القضائية الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون مع المؤسسات القضائية الدولية المختلفة، وتعظيم أوجه الاستفادة من التجارب والممارسات المهنية، بما يدعم تحقيق الريادة لمنظومة التقاضي في إمارة أبوظبي، ويرسخ مكانة الإمارة التنافسية إقليمياً وعالمياً.

وتعرف الوفد على الخطة الاستراتيجية للدائرة 2024-2026، ونتائج المؤشرات القضائية خلال العام الماضي، وأهم المشاريع والمبادرات التي نفذتها الدائرة في هذا الإطار، والأوليات والأهداف النوعية التي تعمل على تنفيذها والتي تركز تعزيز الوصول إلى العدالة وتحقيق الهدف الاستراتيجي "قضاء عادل ناجز لمجتمع آمن ومستقر".

اطلع الوفد الصيني الزائر على الممارسات المطبقة في عمليات التدريب المتخصص للقضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلاً عن البرامج التأهيلية المعتمدة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء السلطة القضائية والقانونيين، بما ينعكس بدوره على تحسين جودة الأداء في النظام القضائي.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن آليات العمل في أكاديمية أبوظبي القضائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تقديم البرامج والدورات التدريبية المستمرة بهدف صقل قدرات المختصين في المجالين القضائي والقانوني وإكسابهم الخبرات العملية والتطبيقات المستحدثة بشكل دوري، لضمان مواكبة التطورات العالمية.

كما استمع إلى شرح حول آليات التحول الرقمي في النيابة العامة في أبوظبي، وحزمة الخدمات الإلكترونية والرقمية المقدمة بهدف تسهيل الإجراءات، تماشياً مع الاهتمام الذي توليه باستدامة التحديث والتطوير وتطبيق أفضل الممارسات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأنظمة والارتقاء بمستويات الجودة.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على نظم وإجراءات التقاضي في محكمة أبوظبي التجارية، والأنظمة والتقنيات المتطورة المستخدمة في إدارة الدعاوى ودورها في تحقيق سهولة التواصل مع جميع الأطراف في القضية وضمان سرعة الإنجاز، فضلاً عن التعرف على نظام إدارة القضايا ومتابعة طلبات المتقاضين عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وخطط التطوير المستقبلية.

وأشاد الوفد الزائر بالمبادرات النوعية لدائرة القضاء، المتمثلة في الخدمات والآليات النوعية والمبتكرة، إلى جانب إنشاء المحاكم المتخصصة، والاستخدام الواسع للتقنيات المتطورة في إجراءات جلسات المحاكمة المرئية، مبدياً اهتمامه بتقوية أواصر التواصل لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدائرة.

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