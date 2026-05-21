دبي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور المسؤولية المجتمعية والمبادرات الخيرية، تسلّم مركز فضّ المنازعات الإيجارية بدبي شيكاً بقيمة مليون درهم إماراتي مقدم من جمعية دار البر، وموجّهاً لصالح لجنة “يد الخير” التابعة له، بهدف دعم المتعثرين في الدعاوى الإيجارية والحالات الواجب مساندتها، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التعاون المؤسسي بين الجهات القضائية والخيرية، وذلك لتقديم يد العون وتخفيف الأعباء المالية عن المستحقين، عبر برامج تستند إلى أسس قانونية واضحة ومعايير إنسانية محددة بما في ذلك، تقييم الحالة الاجتماعية، وقيمة المديونية، ومصادر الدخل، والالتزام السابق بالسداد، والوثائق اللازمة، إلى جانب انسجامها مع رؤية دبي في تمكين قيم التكافل المجتمعي.

وخلال مراسم الاستلام، قال سعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجارية: “يولي المركز أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الخيرية والإنسانية، وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن التكامل بين هذه المؤسسات يشكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي في إمارة دبي. ويُجسِّد هذا التعاون مع جمعية دار البر نموذجاً فاعلاً لهذا النهج المؤسسي المشترك، خصوصاً في ظل “عام الأسرة” 2026، الذي يعكس اهتمام دولة الإمارات بتعزيز مقومات استقرارها للحفاظ على مجتمعٍ أكثر تماسكاً وتكافلاً.”

من جانبه أوضح السيد هشام الهاشمي عضو مجلس الادارة ، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، بقوله:" تأتي هذه المبادرة في إطار النهج الاستراتيجي الذي تتبناه جمعية دار البر في توسيع نطاق شراكاتها المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والقضائية، بهدف دعم الفئات المتعثرة والتخفيف من الأعباء المالية عن الأسر والأفراد المستحقين. إن التعاون مع مركز فض المنازعات الإيجارية ولجنة «يد الخير» يُعد نموذجاً متقدماً للتكامل المؤسسي بين الجانبين، بما يضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق أطر تنظيمية شفافة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والقانونية. ونؤكد في جمعية دار البر حرصنا الدائم على تطوير مبادرات نوعية تُسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وقيم التكافل والتراحم، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك يقوم على العدالة والرحمة والمسؤولية المشتركة."

وبدوره، أكد القاضي عبد العزيز أنوهي، قاضي استئناف ورئيس لجنة “يد الخير”، قائلاً: " تُمثِّلُ هذه المبادرة إضافة جديدة لمسار العمل الإنساني الذي تنتهجه اللجنة داخل المركز، موضحاً أنها ستُسهم في توسيع دائرة المستفيدين من برامجها، وتحديداً في الحالات التي تواجه صعوبات في تسوية التزاماتها الإيجارية، مضيفاً، بأننا نثمن هذا التعاون البنّاء مع جمعية دار البر، الذي يُكرّس شراكة مثالية بين القطاعين القضائي والخيري، مع ضمان الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المعتمدة التي تنصف الجميع.”

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية مواصلة إطلاق المزيد من المبادرات المجتمعية، وترسخ مكانة دبي كنموذج رائد في التكامل ما بين العمل الإنساني والمنظومة القانونية في إطار مؤسسي مستدامٍ وشامل.

نبذة عن مركز فض المنازعات الإيجارية:

مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي هو جهة قضائية متخصصة تأسست بموجب المرسوم رقم (26) لسنة 2013، تُعنى بحل المنازعات الإيجارية ومنازعات الملكية المشتركة بسرعة وشفافية عبر منظومة رقمية مبتكرة. يختص المركز دون غيره بالفصل في النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين في دبي والمناطق الحرة، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري. كما يقدم حلولاً بديلة للتسوية عبر إدارة التوفيق والصلح، وينفذ الأحكام عبر إدارة تنفيذ مختصة. يسهم المركز بدور محوري في دعم بيئة استثمارية آمنة ومستدامة في الإمارة.

