بالهول: ملتزمون بتمكين مجتمع الأعمال وتسهيل الإجراءات التنظيمية بما ينسجم مع تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال

بالهول: نوفر فرق عمل متخصصة لتقديم الدعم المباشر والإرشاد الميداني لضمان انطلاقة سلسة للأنشطة التجارية في مختلف مراكز التسوق والوجهات الترفيهية في مناطق التطوير الخاصة

أعلنت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن اختتام عمليات التفتيش الميدانية والبيئية اللازمة لندّ الشبا مول في دبي، واعتماد افتتاحه لاستقبال الزوار والمتسوقين للتمتع بتجربة تسوق آمنة ومريحة.

وصرّح المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، بأن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تعمل وفق رؤية واضحة لتمكين مجتمع الأعمال وتسهيل الإجراءات التنظيمية بما ينسجم مع تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال، وتأتي مشاركة المؤسسة ممثلة بدائرة تراخيص في افتتاح ندّ الشبا مول انطلاقاً من دورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي والمساهمة في خلق بيئة استثمارية مرنة وجاذبة.

وأفاد بالهول بأن "تراخيص" وفرت فرق دعم ميدانية متخصصة من إدارة الترخيص والخدمات وإدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة، لمرافقة المتعاملين من الأفراد وأصحاب المحلات التجارية في ندّ الشبا مول خلال عمليات ما قبل الافتتاح، لتسهيل إجراءات الترخيص وإتمامها قبل موعد الافتتاح الرسمي، وذلك ليكون الوجهة الحيوية الجديدة تحديداً في منطقة ندّ الشبا وفي دبي بشكل عام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لدائرة "تراخيص"، بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام "تراخيص" بتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة المتعاملين، من خلال تقديم الدعم المباشر والإرشاد الميداني، بما يضمن انطلاقة سلسة للأنشطة التجارية في مختلف مراكز التسوق والوجهات الترفيهية في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة في دبي، كما تهدف المبادرة إلى تقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين وتسريع إجراءاتهم التشغيلية، مما يمنحهم الثقة في الانطلاق بأعمالهم دون تأخير.

وأكد المهندس بالهول أن إجراءات الترخيص التي تتبعها الدائرة تعكس قيمة وأهمية المشاركة في هذه المرحلة الحيوية وتقديم الدعم المستمر لبيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مساهمة المؤسسة في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في قطاع التجزئة، من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية ودعم رواد الأعمال والمستثمرين ميدانياً.

وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم تجربة استثنائية للمتعاملين عبر تقليل التحديات الإدارية، وتسريع إصدار التراخيص، وتقديم حلول فورية تلائم احتياجات كل مشروع، وفرقنا متواجدة ميدانياً لتقديم الدعم الكامل للمتعاملين، والتأكد من جاهزيتهم التشغيلية بأعلى مستويات الكفاءة".

ويُعد "ندّ الشبا مول" أحدث إضافة إلى قلب منطقة ندّ الشبا التي تضم عدداً من أبرز وجهات التسوق والتجزئة في الإمارة، ويتميّز المركز بموقعه الحيوي وتصميمه العصري، ويمتد على مساحة 500 ألف قدم مربعة، ويضم أكثر من 100 متجر تقدم خيارات متنوعة من التسوّق، والمطاعم، واللياقة البدنية، والترفيه.

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