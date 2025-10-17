معالي ليزا لي باكوستا: دولة الإمارات نموذج يحتذى في تحويل الطموحات إلى واقع وتتميز ببيئة أعمال جاذبة للخبرات الإستونية

لوتاه: تشكل العلاقات المتنامية بين دبي وجمهورية إستونيا أساساً متيناً لتحقيق أهدافنا الاقتصادية المشتركة

95 شركة إستونية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية النصف الأول من العام الجاري

542.3 مليون درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإستونيا في 2024 بنمو 10% على أساس سنوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – نظمت غرف دبي مؤخراً منتدى دبي– إستونيا للأعمال بالتعاون مع حكومة جمهورية إستونيا ومجلس الأعمال الإماراتي – الإستوني، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتحفيز الابتكار والعمل المشترك بين منظومات الاقتصاد الرقمي المتطورة في دبي وإستونيا.

وشهد المنتدى الذي عقد في مقر غرف دبي حضور معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، وسعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وسعادة ماريا بيلوفاس، سفيرة جمهورية إستونيا في دولة الإمارات، في حين استقطب المنتدى مجموعة من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال في دبي وإستونيا.

وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها من الشركات الإستونية عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية، والإنشاءات، والخدمات اللوجستية، والقطاع البحري. وبحث المشاركون فرص توسيع العلاقات التجارية بين الجانبين والاستفادة من خبرات كل منهما في القطاعات الرئيسية، وتمهيد الطريق أمام شراكات جديدة.

وقالت معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا :"يعتمد تحقيق التقدم الرقمي على التعاون والثقة المتبادلة، وهو ما يتجسد في منتدى دبي – إستونيا للأعمال. ويأتي التزام دولة الإمارات بترسيخ الابتكار في مختلف القطاعات بالتوازي مع الأهمية التي توليها إستونيا للتكنولوجيا بوصفها أداة فعّالة لتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. تعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تحويل الطموحات إلى واقع، وتتميز ببيئة أعمال جاذبة للخبرات الإستونية التي يمكنها المساهمة في مشاريع حيوية بمختلف مجالات الأعمال".

من جانبه قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: " تشكل العلاقات المتنامية بين دبي وجمهورية إستونيا أساساً متيناً لتحقيق أهدافنا الاقتصادية المشتركة، ونلتزم بتعزيز الشراكات الثنائية عبر مختلف القطاعات الحيوية. وتُعد دبي، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها التشريعية المحفزة، منصة مثالية للشركات الإستونية الطامحة إلى التوسع دولياً واستكشاف فرص جديدة في أسواق المنطقة".

وفي مؤشر على تنامي جاذبية دبي الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين الإستونيين، سجل عدد الشركات الإستونية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي نمواً بنسبة 37% على أساس سنوي، فيما انضمت 15 شركة إستونية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، مما رفع العدد الإجمالي للشركات الإستونية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 95 شركة حتى نهاية شهر يونيو الماضي. كما شهدت العلاقات التجارية الثنائية نمواً بارزاً، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإستونيا بنسبة سنوية وصلت إلى 10% لتبلغ 542.3 مليون درهم في العام 2024، مقارنةً بـ 494.5 مليون درهم في العام 2023.

وتضمن المنتدى أيضاً عروضاً تقديمية قيّمة استعرضت المزايا الاستراتيجية لتأسيس وتنمية الأعمال في كل من دبي وإستونيا، مما ساهم في تكوين رؤية مشتركة أوضح لبناء مستقبل اقتصادي مزدهر الجانبين.

