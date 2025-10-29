المنصوري: ملتزمون بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة باعتبارها أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لدبي

جلسات المنتدى تسلّط الضوء على دور دبي في خلق مسارات جديدة أمام الشركات الأمريكية الراغبة بالتوسع في دبي والاستفادة من فرص أجندة دبي الاقتصادية D33

دبي، الإمارات العربية المتحدة – كشفت غرف دبي عن أجندة منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية الذي تنظمه بمدينة نيويورك في 12 نوفمبر المقبل تحت شعار "فرص تحفّز النمو المشترك". وتتضمن أجندة الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المرتبطة بآفاق العمل المشترك وفرص الأعمال الواعدة بين دبي والولايات المتحدة.

ويترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وفد غرف دبي للمنتدى حيث يهدف الحدث لاستقطاب الشركات الأمريكية إلى دبي، ودعم المستثمرين الأمريكيين للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي، واتخاذ دبي قاعدة للتوسع بالأسواق الدولية. ويركز المنتدى على تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع مجتمع الأعمال الأمريكي، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تزخر بها دبي، والفرص الاقتصادية المتنوعة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية D33.

نموذج مبتكر للتعاون

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي:" تتبنى دبي رؤية اقتصادية متقدمة تقوم على ترسيخ مكانتها كمركز محوري في منظومة الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية، وتطوير شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة. ويعكس تنظيم المنتدى، التزامنا بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة باعتبارها أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لدبي، وحرصنا على العمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الأمريكي للاستثمار في الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33، وتقديم نموذج مبتكر للتعاون الاقتصادي طويل الأمد قائم على التنوع والانفتاح بين دبي والولايات المتحدة".

قائمة المتحدثين

وتتضمن قائمة المتحدثين في جلسات المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك؛ وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، والدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي – قطاع الاستثمار والشراكات في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"؛ والدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

كما تشمل قائمة المشاركين في جلسات الحدث ربيع عطايا، المؤسس والمدير التنفيذي لموقع بيت.كوم، ومحمد بلوط، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كيتوبي"؛ وأنتوني أوسوليفان، الشريك الإداري لشركة إرنست أند يونغ "EY" في الإمارات؛ ومايكل كوستر، الشريك المؤسس والشريك الإداري في "فايف سي" للاستثمار؛ وجون كابلان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة "بايونير"؛ ورامي طبارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة "ستايك"؛ ومونيكا براند إنجل، الشريكة المؤسسة والمديرة العامة في شركة "كونا كابيتال"؛ وأرشد غفور، رئيس بنك أوف أميركا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومات هيغنز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "آر إس إي فنتشرز"؛ وخوسيه مينيا، الرئيس العالمي للاستثمار والثروات في "بي إن واي"؛ ونور سويد، المؤسس والشريك الإداري لـ "جلوبال فنشرز"، ومي نصر الله، رئيسة مجلس الإدارة التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشريكة في شركة "بي جيه تي بارتنرز".

ويشارك في جلسات المنتدى أيضاً جاريد كوهين، رئيس الشؤون العالمية والرئيس المشارك في معهد جولدمان ساكس العالمي التابع لـ جولدمان ساكس؛ وباسل النهلوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة كريم؛ ووسيم مكارم، الرئيس التنفيذي للتجزئة في شركة "طلبات"؛ وجون كليفتون، الرئيس التنفيذي في "جالوب"، ومنى عطايا، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "مَمزورلد"؛ وأرجون موهان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تندرد؛ وعلا دودين، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "بت أويسس"؛ ونيكولاس كاري - المدير التفيذي لشركة "بلوكتشين دوت كوم"، وبوب دياموند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أتلاس مرشنت كابيتال" وستيفاني فون فريديبيرغ، المديرة العالمية لإدارة الخدمات المصرفية للقطاع العام في مجموعة "سيتي" المصرفية.

محاور استراتيجية

وتشمل فعاليات المنتدى جلسات حوارية متخصصة تستعرض آفاق الاستثمار في اقتصاد دبي المتنوع، وبيئتها الداعمة للأعمال، والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية والنظام الضريبي التنافسي، كما تسلّط الضوء على دور دبي في تمهيد مسارات استثمارية جديدة أمام الشركات الأمريكية، ودورها البارز في قطاع التكنولوجيا المالية، ومكانتها المرموقة كمنصة انطلاق رئيسية للتوسع نحو الأسواق العالمية.

وتركّز الجلسات على محاور استراتيجية تشمل تعزيز الفرص العالمية المتاحة بين مجتمعات الأعمال في دبي والولايات المتحدة، واستشراف آفاق التجارة والاستثمار بين الجانبين، واستعراض دور رأس المال الخاص في الدورة الاقتصادية المقبلة.

وتتضمن أجندة المنتدى أيضاً جلسة خاصة لاستعراض عوامل تزايد ثقة المستثمرين الأمريكيين بدبي، والجغرافيا الجديدة للفرص في العصر الرقمي، وصعود التجارة السريعة، واستراتيجيات استقطاب الكفاءات العالمية، وتنمية الشركات الناشئة وحاضنات الابتكار. وستتناول الجلسة أيضاً النموذج المبتكر للمناطق الحرة في دبي، وخطواتها الرائدة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتقنيات الأصول الرقمية والعملات المشفرة.

ويشكل الحدث الدورة الدولية الرابعة من منتدى دبي للأعمال، حيث تم تنظيم الدورة الدولية الأولى في مدينة بكين بالصين العام الماضي، وتلتها الدورة الثانية في لندن بالمملكة المتحدة، فيما تم تنظيم الدورة الدولية الثالثة في مدينة هامبورغ بألمانيا في شهر مايو الماضي.

وتهدف غرف دبي من خلال منتدى دبي للأعمال إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي و تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير حركة التجارة العابرة للحدود، وتطوير آفاق استثمارية جديدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استشراف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم.

