سيقود توجهات المرحلة القادمة ويشرف على تنفيذ مبادرات غرف دبي وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات الأداء الرئيسية

عبد العزيز الغرير: تحرص الغرفة على استقطاب الكفاءات القادرة على تحقيق رؤية القيادة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة

دبي ضمن سعيها لتحقيق رؤية القيادة في تعزيز المكانة الاقتصادية العالمية لدبي، وحرصها على استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات، أعلنت غرف دبي اليوم تعيين محمد علي بن راشد لوتاه مديراً عاماً لغرف دبي، والذي سيبدأ ممارسة مهام منصبه الجديد اعتباراً من 24 أكتوبر المقبل.

وسيتولى محمد علي بن راشد لوتاه قيادة توجهات المرحلة القادمة والإشراف على تنفيذ مبادرات غرف دبي وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات الأداء الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات المعنية. وسيعمل كذلك على البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات على المستويين المحلي والدولي ومواصلة تعزيز دور ومكانة غرف دبي شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في إمارة دبي.

وقال معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "تحرص غرف دبي على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومواصلة العمل والابتكار بالأداء لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي، والذي يرسخ مكانتها العالمية مركزاً للأعمال والتجارة والاستثمار".

وأضاف معاليه: "ولتحقيق هذه الرؤية فإنها تسعى لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في دبي وتوجهاتها، وتحويلها إلى نجاحات حقيقية وإنجازات نوعية يلمس أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال نتائجها على أرض الواقع".

وتابع معاليه: "إن تعيين مديراً عاماً جديداً لغرف دبي يشكل خطوة مهمة لتوظيف القدرات والطاقات المبدعة القادرة على وضع السياسات وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، والتي تتطلب العمل كفريق واحد، وتوظيف جميع القدرات والطاقات لاستباق الزمن وتحقيق الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى لإمارة دبي".

بدوره قال محمد علي بن راشد لوتاه: "تحظى غرف دبي بمكانة مرموقة على مستوى مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، والذي تحقق بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وإلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق العمل المختلفة. وأتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة الناجحة والعمل مع جميع الفرق لضمان الحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وإلى تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً."

ويتمتع محمد علي بن راشد لوتاه بخبرة عملية متميزة تدرج فيها في العديد من المناصب وأثبت جدارته في العديد من المبادرات التي قادها، والتي كان آخرها منصب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمحررين:

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي. يرجى زيارة موقعنا الالكتروني s.comchamberiwww.duba

تابعوا غرف دبي على الروابط الالكترونية التالية:

www.facebook.com/dubaichamber www.twitter.com/dubaichamber http://www.linkedin.com/company/dubai-chamber-of-commerce-&-industry/ www.youtube.com/DubaiChamberTV www.instagram.com/dubaichamber للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ: ربى عبدالحليم مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرفة تجارة دبي هاتف: 2028450-4-971 + بريد الكتروني: ubaichamber.comruba.halim@d