في إطار جهودها لتعزيز منظومة الأعمال

دبي : استضافت غرف دبي مؤخراً لقاءً تشاورياً جمع غرفة التجارة الدولية بالإمارات ومجالس الأعمال في عشر دول لمناقشة سبل تعزيز منظومة الأعمال ورفع جاهزيتها من خلال التوعية بالخدمات التي توفرها غرفة التجارة الدولية بالإمارات.

وترأس الاجتماع ناديا عبد العزيز، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التوجيهية لغرفة التجارة الدولية بالإمارات. كما حضر الاجتماع الدكتور حسن عرب، رئيس لجنة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بالإمارات، وأحمد لوتاه رئيس لجنة الخدمات المصرفية في غرفة التجارة الدولية بالإمارات، وسمير شهيد، نائب رئيس لجنة الجمارك وتسهيل التجارة التابعة لغرفة التجارة الدولية بالإمارات، و فينيثا بهاتيا، نائب رئيس لجنة الجمارك والتجارة في غرفة التجارة الدولية بالإمارات.

وخلال الاجتماع قالت ناديا عبد العزيز، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التوجيهية لغرفة التجارة الدولية بالإمارات: "لدى غرفة التجارة الدولية بالإمارات شبكة دولية في أكثر من 100 دولة تضم ما يقارب 45 مليون عضو توفر إمكانيات متاحة لمجتمع الأعمال." وأكدت عزم غرفة التجارة الدولية بالإمارات على دعم مجالس الأعمال والتعريف بالإمكانيات الهائلة توفرها الغرفة تعمل على تميكن منظومة الأعمال وتعزيز ريادتها بشكل دائم.

وشهد الاجتماع عروض تقديمية من قبل الدكتور حسن عرب، رئيس لجنة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بالإمارات، وأحمد لوتاه رئيس لجنة الخدمات المصرفية في غرفة التجارة الدولية بالإمارات، وأكد كل من سمير شهيد وفينيثا بهاتيا، نائبا رئيس لجنة الجمارك والتجارة في غرفة التجارة الدولية بالإمارات، جاهزية غرفة التجارة الدولية بالإمارات لتوفير تدريب عملي وتزويد الأعضاء بالتوجيهات اللازمة وذلك بهدف توسيع أعمالهم الدولية من خلال تعزيز كفاءة أعمالهم وتعظيم ربحيتها عبر الاستخدام الأمثل للخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد العالمية.

بدوره قال حسن الهاشمي، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية بالإمارات ونائب رئيس العلاقات الدولية في غرفة تجارة دبي: " يُعد الاجتماع فرصة مثالية لأعضاء مجالس الأعمال للتعرف على آخر المستجدات الهامة في المشهد التجاري العالمي وعلى الخدمات والمزايا التي توفرها غرفة التجارة الدولية بالإمارات، وبناء علاقات بين مجالس الأعمال المختلفة في دبي التي تضم رجال أعمال بارزين من مختلف دول العالم متخصصين في قطاعات اقتصادية مختلفة وغرفة التجارة الدولية بالإمارات."

وأضاف: "تحرص غرف دبي على العمل المشترك مع غرفة التجارة الدولية بالإمارات بهدف دعم مصالح مجتمع الأعمال وإزالة العقبات والمساهمة في توسيع أعمالهم."

وأعرب الحضور الذي ضم عشر مجالس أعمال عن تقديرهم لجهود غرفة التجارة الدولية بالإمارات والخدمات التي توفرها والتي تم شرحها من قبل خبراء مختصين. كما شكرت ناديا عبد العزيز، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التوجيهية لغرفة التجارة الدولية بالإمارات، غرف دبي واستضافتها وجهودها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً للتجارة العالمية.

#بياناتحكومية

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