دبي، الإمارات العربية المتحدة –بحثت غرف دبي سبل تعزيز حركة التجارة والاستثمار مع مملكة ليسوتو، وذلك خلال اجتماع عقدته في مدينة جوهانسبورغ بحنوب أفريقيا مع وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة معالي سام ماتيكاني، رئيس وزراء مملكة ليسوتو، بمشاركة سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، وسعادة محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا سفير غير مقيم لدى مملكة ليسوتو.

وحضر الاجتماع عدد من وزراء مملكة ليسوتو، من ضمنهم معالي نثاتي موروسي، وزير الإعلام والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومعالي موهلومي موليكو، وزير الموارد الطبيعية، ومعالي موتلاتسي ماكيليبو، وزير التجارة والصناعة وتنمية الأعمال، وسعادة السيد نتسيمي جافيتا، المفوض السامي لمملكة ليسوتو لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

وأكد معالي سام ماتيكاني، رئيس وزراء مملكة ليسوتو حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين ليسوتو ودبي، داعياً إلى الاستفادة من خبرات دبي الواسعة في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي للارتقاء بالتعاون الاستثماري بين الجانبين.

ودعا معاليه إلى تنظيم منتدى دبي ليسوتو للاعمال ليكون منصة مثالية لعرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز قنوات الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وليسوتو، مشيداً بنموذج دبي الاقتصادي المتميز، ومكانتها على الساحة العالمية.

وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي :"نلتزم بتوسيع التعاون مع مملكة ليسوتو والارتقاء بالجهود الرامية إلى توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في دبي وليسوتو، بما يسهم في خلق فرص جديدة للنمو والازدهار المشترك".

وأضاف:"نحرص على تعزيز التواصل بين شركات القطاع الخاص في دبي وليسوتو، واستكشاف مجالات التعاون الواعدة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تنويع الشراكات التجارية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال وتطوير شراكات نوعية تسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادل".

وعقد الاجتماع على هامش البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى جنوب إفريقيا، في إطار جهودها الرامية إلى دعم توسع الشركات العاملة في دبي إلى أسواق جنوب إفريقيا من خلال بحث آفاق التعاون مع الشركاء المحليين، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في كافة القطاعات.

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