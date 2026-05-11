إقليم تشجيانغ يعتبر رابع أكبر اقتصاد في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة – عقدت غرف دبي اليوم اجتماعاً مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – تشجيانغ ، لبحث فرص تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين.

وبحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وتشين جينزهونغ، رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – تشجيانغ، ناقش الطرفان سبل الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي توفر فرصاً واعدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين وأبرزها الاقتصاد الرقمي.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نلتزم بتعزيز جسور التعاون مع مختلف المقاطعات الصينية، بما فيها مقاطعة تشجيانغ، من خلال دعم قنوات التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتسهيل تدفق الاستثمارات، بما يسهم في خلق فرص جديدة للشراكات الاستراتيجية، ويدعم نمو التجارة البينية، ويعزز تنافسية الشركات في كلا السوقين."

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الغرف مع مختلف الجهات الصينية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي بين الجانبين. ويعتبر إقليم تشجيانغ رابع أكبر اقتصاد في الصين.

وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتمكين الشركات وتعزيز نموها في الإمارة، وتدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لدبي كمركز عالمي رائد للأعمال.

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

