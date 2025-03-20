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بحثت غرفة عجمان ووزارة الاقتصاد سبل التعاون المشترك لتنمية الصادرات وتقديم خدمات متطورة تُسهل إصدار شهادات المنشأ، بهدف تعزيز حركة التجارة وتيسير ومرونة إجراءات التصدير، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتنفيذ البرنامج الوطني "تصفير البيروقراطية الحكومية".
حضر الاجتماع في مركز ثرا لريادة الاعمال، محمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، وسعادة بدرية يوسف الميدور الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، كما حضر الاجتماع فيصل الخوري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل وفاطمة العوضي مدير إدارة تقنية المعلومات في غرفة عجمان.
وفي مستهل اللقاء رحب محمد الجناحي بوفد وزارة الاقتصاد، وأثنى على جهود الوزارة في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة لنمو وتنافسية قطاع الأعمال، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك في تعزيز الصادرات عبر تسهيل الإجراءات وتطوير خدمات رقمية لإصدار شهادات المنشأ، دعماً لرفع القدرات التنافسية لمنشآت القطاع الخاص في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوصى اللقاء بضرورة تعزيز الربط والتكامل بين الجهات المعنية بهدف تبادل الخبرات وبحث سبل تبسيط وتقليص الإجراءات وتهيئة منظومة ذات كفاءة عالية تضمن المرونة والابتكار وتدعم سهولة ممارسة الأعمال، وأهمية عقد اجتماعات دورية مشتركة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة التحديات وتقديم الحلول.
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