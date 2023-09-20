عبدالله المويجعي: القطاع المصرفي في الدولة داعم أساسي لنمو القطاع الاقتصادي

أشاد سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بجهود القطاع المصرفي في دعم نمو القطاع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الدولة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والعقارية والبنية التحتية، إلى جانب دور القطاع المصرفي في توفير باقات تمويلية متنوعة ومبتكرة لدعم نمو أعمال أصحاب الاعمال ومنشآت القطاع الخاص وبالتالي زيادة الناتج المحلي ونمو حجم الصادرات.

وأفاد أن ارتفاع مؤشرات تضخم الاقتصادي العالمي يستوجب على المصارف والبنوك ضرورة النظر في تخفيض رسوم التمويل دعما لتعزيز حركة نمو القطاع الاقتصادي بشكل عام.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الغرفة، مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، بحضور سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة سالم السويدي المدير العام، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية، ومريم الشحي مدير إدارة الموارد المالية في غرفة عجمان.

في مستهل اللقاء رحب سعادة عبدالله المويجعي، بالحضور وهنأ مصطفى الخلفاوي على شغل منصب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، وأكد أن غرفة عجمان تحرص على تعزيز العلاقات والشراكة مع المصرف وفتح قنوات تواصل مستدامة لزيادة فرص التعاون بين المصرف مع منشآت القطاع الخاص من أعضاء غرفة عجمان، والعمل على توفير باقات تمويلية مبتكرة تواكب تطلعات أصحاب الاعمال لاسيما وأن الغرفة تُعد البوابة الرئيسية للقطاع الخاص.

ووجه بضرورة فتح قناة للتواصل المباشر بين المصرف وأصحاب المنشآت عبر زيارات تعزيز العلاقات التي تنفذها الغرفة لزيارة أعضائها من الشركات والمصانع ضمن خطة الزيارات الميدانية، وإتاحة الفرصة لممثلي المصرف للتعريف بخدمات المصرف ورصد أفكار ومقترحات أصحاب الاعمال حول الخدمات والباقات التمويلية.

من جانبه، قدم مصطفى الخلفاوي نبذة حول جهود مصرف عجمان لتطوير خدماته وإطلاق خدمات نوعية مستدامة باعتباره مساهم رئيسي في تحقيق استراتيجية ومستهدفات التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان بشكل خاص والدولة عامة، ليقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الرفيعة المستوى لجميع فئات العملاء من الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات.

هذا وأوصى الحضور بأهمية عقد الاجتماعات الدورية المشتركة بين غرفة عجمان ومصرف عجمان لبحث فرص التعاون وتطوير منتجات تمويلية مشجعة وموجهة لرواد وسيدات الاعمال، لاسيما وأن الغرفة تسعى إلى استدامة دورها كحاضنة أعمال لأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة والمرتبطة بالقطاع الصناعي ومجال البيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمعنية بتطوير وتمويل المشاريع.

وفي ختام اللقاء قام سعادة عبدالله المويجعي بتقديم درع الغرفة التذكاري إلى مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، تقديرا للتعاون الفعال والمُثمر بين الغرفة والمصرف.

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