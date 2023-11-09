وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تعاون مع جمعية أسواق عجمان التعاونية، لتعزيز التعاون المشترك وتوفير منافذ تسويقية لمنتجات أعضاء الغرفة من المصانع في فروع الجمعية، دعماً لتسويق ونمو حجم مبيعات المنتجات المحلية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بها وتطوير أنشطتها.

وقع مذكرة التعاون في مقر الجمعية، عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان وعزيز السلاوي القائم بأعمال مدير عام الجمعية.

نصت مذكرة التعاون على " تقديم خدمات تسويقية تنافسية للمصانع في عجمان وتشجيعهم لعرض المنتجات لدى الجمعية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات ذات العلاقة بأعمال الطرفين إلى جانب المشاركة في المعارض الخارجية، والتعاون في وضع الخطط الترويجية وتبادل الاحصائيات والمعلومات والدراسات ذات الصلة بتحقيق أهداف مذكرة التعاون، والاستفادة من ورش العمل والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفين.

وأكد عبدالله النعيمي، أن مذكرة التعاون تعكس جهود الغرفة في توسيع قاعدة شركائها الاستراتيجيين وفتح قنوات تسويقية مشجعة لأعضائها من الشركات والمصانع بما يساهم في نمو الاقتصاد ودعم المنتجات المحلية وتوفير الأدوات الملائمة للمنشآت الصناعية بهدف نمو الاعمال واستدامتها.

وأشاد بجهود جمعية أسواق عجمان التعاونية كأحد الوجهات التسويقية الرئيسية في إمارة عجمان ومدى التطورات المتلاحقة التي شهدتها الجمعية خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن بموجب المذكرة سيتم توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لأعضاء الغرفة الراغبين في تسويق وعرض منتجاتهم في فروع الجمعية.

من جانبه أكد عزيز السلاوي، على أهمية مذكرة التعاون ودورها في تعزيز التعاون المباشر بين جمعية أسواق عجمان التعاونية مع غرفة عجمان واعضائها من الشركات والمصانع في الإمارة، موضحاً أن مذكرة التعاون نصت على تنويع قنوات التسويق وتنظيم أنشطة ومبادرات ترويجية مشتركة بما يتوافق مع اهداف الجمعية الرامية إلى التوسع بسوق التجزئة في إمارة عجمان والتطوير المستمر في تنويع موردي الجمعية ودعم المنتج المحلي.

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-انتهى-