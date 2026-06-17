استقبل سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، سعادة سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية، لتعزيز التعاون الاقتصادي وبحث فرص الشراكة وتنمية الاستثمارات المباشرة في قطاعات "الصناعات المتقدمة والتعليم والسياحة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة، وغيرها من القطاعات".

حضر اللقاء في مقر الغرفة محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعلى راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، وضم وفد القنصلية ماركو لوريتز ـ قنصل الشؤون الثقافية والاقتصادية وعدد من المسؤولين.

وفي مستهل اللقاء رحب سعادة الشيخ سلطان النعيمي، بوفد القنصلية الألمانية مؤكدا عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وألمانيا، وما تشهده من نمو متواصل في مجالات التعاون الاقتصادي، كما أشاد بالجهود المشتركة للبلدين في تعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأكد أن إمارة عجمان تتمتع ببيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، لتوفر عجمان حزم متكاملة من الأدوات الداعمة لسهولة ممارسة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يواكب مستهدفات رؤية عجمان 2030، موضحاً أن الجهات الحكومية في الإمارة وبتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، تواصل تطوير وتحديث منظومة الخدمات والإجراءات بشكل مستمر ومبتكر لتلبية تطلعات مجتمع الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض اللقاء المقومات الاستثمارية والتنافسية التي تتمتع بها إمارة عجمان والفرص الواعدة المتاحة للمستثمرين الألمان، وخاصة في قطاعات السياحة والصناعة والتعليم، إلى جانب أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوصى الحضور بأهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بهدف تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات في المعارض والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي ينظمها البلدان، والاستفادة من هذه المنصات في بناء شراكات نوعية وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية.

وفي ختام اللقاء تبادل سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وسعادة سيبيله بفاف، الدروع والهدايا التذكارية.

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