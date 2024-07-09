عقدت غرفة تجارة وصناعة عجمان اجتماعاً مشتركاً مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بهدف تعزيز التعاون وبحث تنمية القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة جذب الاستثمارات المباشرة في كافة القطاعات.

ترأس الاجتماع سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

في بداية الاجتماع، رحب سعادة عبدالله المويجعي بالحضور وأثنى على التعاون المشترك بين غرفة عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود والشراكات بين الجهات الحكومية في الإمارة بما يتوائم مع أهداف رؤية عجمان 2030 والجاهزية للمستقبل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ودعم تنافسية عجمان على خارطة الاستثمارات.

وأشاد بالدور الريادي لدائرة التنمية الاقتصادية في صياغة تقرير القدرة التنافسية، وتوفير نافذة بيانات وإحصائيات تعكس حجم النمو الاقتصادي وتمثل أساساً لجذب وتنمية الاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مساهمة التقرير في تطوير سياسات مستدامة لتعزيز الاقتصاد المحلي.

هذا واستعرض اللقاء دور غرفة عجمان في دعم التقرير عبر توفير إحصائيات التجارة الدولية والصادرات والبيانات الاقتصادية المتخصصة الصادرة عن الغرفة لضمان جمع شامل وواف حول البيانات الاقتصادية الصادرة عن إمارة عجمان.

حضر الاجتماع في مقر الغرفة محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعلي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، ومريم الهاشمي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في غرفة عجمان، ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية أحمد خير البلوشي مدير المكتب ـ عجمان للتنافسية والمهندسة ميرة المهيري مدير القسم ـ عجمان للتنافسية.

#بياناتحكومية

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