نظمت غرفة عجمان جلسة تفاعلية بعنوان " إشراك المتعاملين في تطوير وتحسين خدمات غرفة عجمان"، بهدف تعزيز جودة الخدمات وتطويرها لضمان تحسين رحلة المتعامل، وتحقيق مبدأ الشراكة الفاعلة بين الغرفة والمتعاملين.

حضر الجلسة في مركز ثرا لريادة الاعمال، محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وفاطمة العوضي مدير إدارة تقنية المعلومات، ومجموعة من أصحاب الاعمال من أعضاء الغرفة وممثلي منشآت القطاع الخاص، إلى جانب المعنيين من موظفي الغرفة.

وفي مستهل الجلسة رحب محمد الجناحي بالحضور، وأكد على دور غرفة عجمان في تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة، وتوفير بيئة تعزز من مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وصولاً لتحقيق أقصى مستويات الازدهار والتنوع الاقتصادي المستدام، وبما يواكب مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأوضح أن الجلسة توفر قناة تواصل تفاعلية للوقوف على احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم وتعزيز مساهمتهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق أعلى معايير رضا المتعاملين واستدامة التحسين المستمر، كما تعكس الجلسة مساهمة الغرفة في البرنامج الوطني "تصفير البيروقراطية الحكومية" عبر تقليل خطوات واشتراطات الخدمات.

وقالت فاطمة العوضي "تطوير وتحسين الخدمات في غرفة عجمان هدفاً مستداماً تحرص الغرفة على تحقيقه من خلال التواصل الدائم مع أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص دعما لتعزيز تنافسية بيئة الاعمال في الإمارة وسهولة ممارسة الاعمال"، مؤكدة ان صوت المتعامل هو حجر الأساس الذي تعتمده الغرفة في تحسين خدماتها.

وخلال الجلسة تم استعراض عدد من الخدمات الرئيسية، إلى جانب مناقشة فرص تحسينها وتبسيط إجراءاتها، كما شهدت الجلسة طرح مجموعة من التوصيات التطويرية التي تدعم جهود تحسين جودة الخدمات، بما يواكب تطلعات مجتمع الأعمال ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة عجمان.

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