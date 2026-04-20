نظمت غرفة عجمان البرنامج التدريبي "إتيكيت العمل والبروتوكول الدولي" لموظفي الغرفة، بهدف تنمية مهارات التعامل مع الوفود الرسمية، وتعزيز تطبيق قواعد الإتيكيت والبروتوكول في مختلف الجوانب المهنية والاجتماعية.

قدم البرنامج التدريبي في مركز ثرا لريادة الاعمال ـ المستشار الدكتور محمد المرزوقي، وذلك على مدار 3 أيام بالتعاون مع معهد بصمة للتدريب.

تناول البرنامج التدريبي عددا من المحاور شملت التعريف بمفهوم الإتيكيت والبروتوكول ونشأتهما والفرق بينهما، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الانطباع الأول، وآداب التحية والمصافحة والتقديم والتعارف، وبروتوكول توقيع الاتفاقيات والزيارات الرسمية، وبروتوكول العلم، ومهارات استقبال الضيوف في مقر العمل، وآليات التعامل مع الأسئلة المفاجئة بأسلوب مهني.

وشهد البرنامج التدريبي تنفيذ مجموعة من ورش العمل التطبيقية، ركزت على محاكاة المواقف العملية، حيث قام المشاركون بتطبيق سيناريوهات واقعية لتعزيز مهاراتهم واكتساب الخبرات اللازمة في التعامل وفق قواعد الإتيكيت والبروتوكول.

وأكدت كلثم المزروعي مدير إدارة الموارد البشرية في غرفة عجمان، أن الغرفة تحرص على تطبيق خطة تدريبية نوعية تهدف إلى تنمية مهارات الموظفين العملية والشخصية وتعزيز كفاءاتهم بما يواكب أفضل الممارسات المهنية.

مشيدة بأهمية البرنامج التدريبي، لاسيما في ظل تنوع مشاركات غرفة عجمان في المحافل والمعارض المحلية والدولية، واستقبال الوفود الاقتصادية والتجارية من مختلف دول العالم بشكل مستمر، الأمر الذي يتطلب جاهزية عالية ومهارات متقدمة في التعامل وفق معايير الإتيكيت والبروتوكول.

