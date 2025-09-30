أكد سعادة ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، حرص الغرفة على تكثيف "زيارات تعزيز العلاقات" لمنشآت القطاع الخاص من أعضاء غرفة عجمان، بهدف التواصل المباشر ورصد المقترحات والأفكار التطويرية الداعمة لتحسين المبادرات والخدمات.

جاء ذلك خلال زيارته لمجموعة من المصانع العاملة في الإمارة، حيث زار كل من "مصنع الأمير للمواد الغذائية، مصنع القيصر لإعادة التدوير، ومصنع الرحاب للعطور".

وأفاد أن تكثيف سلسلة الزيارات يدعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية غرفة عجمان ورؤية الإمارة بشكل عام، من خلال متابعة مستجدات الواقع الاقتصادي وبحث فرص فتح أسواق خارجية جديدة للمنتج المحلي عبر تنويع المشاركات في المعارض والفعاليات الدولية، بما يسهم في دعم تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وتابع "غرفة عجمان تحرص على تنويع قنوات التواصل المباشر مع أعضائها، من خلال زيارات تعزيز العلاقات، وتشكيل مجموعات الأعمال، وتنظيم الملتقيات المتخصصة، دعماً لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، وتلبية تطلعات مجتمع الأعمال ويدعم استدامة أعماله"، كما تؤكد غرفة عجمان دورها كحلقة وصل بين أعضائها من منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، لاسيما في ربط المنشآت الصناعية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف دعم الأعضاء وتعزيز استفادتهم من المبادرات الوطنية والبرامج التطويرية التي تطلقها الجهات الحكومية.

وخلال الزيارات، اطلع وفد غرفة عجمان على سير العمل وخطوط الإنتاج، وخطط المصانع ورؤيتها المستقبلية، إضافة إلى بحث فرص مشاركتها في المعارض والملتقيات المحلية والدولية، وتعزيز حضورها وتوسيع أسواقها.

هذا ونفذت الغرفة ما يزيد عن 100 زيارة للشركات والمصانع منذ بداية العام الجاري بهدف متابعة ورصد تطورات اقتصاد الإمارة وفرص الاستثمارات وبحث فرص تحسين بيئة الاعمال.

من جهتهم، ثمن أصحاب الأعمال جهود وحرص غرفة عجمان على تنويع قنوات الدعم المقدمة للقطاع الخاص، مشيرين إلى أن هذه الزيارات تشكل منصة مهمة للتواصل المباشر والتفاعل مع الغرفة، بما يتيح تبادل الأفكار والمقترحات ويعزز قدرات القطاع الخاص على التطوير والنمو ورفع معدلات الإنتاجية.

