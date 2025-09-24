بحثت غرفة عجمان مع مجلس الأعمال الإماراتي ـ السنغافوري سبل التعاون المشترك في عدة قطاعات، وفرص تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة لتنمية الاستثمارات بين عجمان وسنغافورة، إلى جانب بحث فرص دعم الشراكات وتعزيز التعاون بين الشركات ورواد الأعمال في كلا الجانبين.

حيث استقبل محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، الدكتور براين شيغار، الرئيس الفخري وكبير مستشاري مجلس الأعمال الإماراتي ـ السنغافوري، وذلك في نادي الزوراء للجولف واليخوت.

وفي مستهل اللقاء، رحب محمد الجناحي بالحضور، وأكد على عمق العلاقات بين الإمارات وسنغافورة، مشيداً بحجم التعاون المشترك في العديد من القطاعات الرئيسية ومنها الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا المالية، والتعليم وغيرها من القطاعات.

وأكد أن غرفة عجمان، بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف لقاءاتها مع شركائها حول العالم، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية عجمان 2030، وتوفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنويع برامج الترويج للاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية.

وبحث اللقاء فرص التعاون في قطاعات " الصناعة، التجارة، الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، التعليم، الصحة، السياحة، الخدمات، الذكاء الاصطناعي، الصناعات المتقدمة"، واهمية عقد ملتقيات مشتركة بحضور أصحاب الاعمال من البلدين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والشراكات.

وعلى هامش اللقاء زار الدكتور براين شيغار، منطقة عجمان الحرة حيث اطلع على عرض وافٍ حول الفرص الاستثمارية المتاحة والخدمات النوعية المقدمة في منطقة عجمان الحرة والداعمة لتسهيل ممارسة الأعمال، كما قام بزيارة منتجع زويا وما يوفره المنتجع من تجربة صحية شاملة ومتكاملة عبر مجموعة من البرامج العلاجية الحديثة والمتطورة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الحضور الدروع والهدايا التذكارية، وأكدوا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، والمشاركة في الفعاليات والمعارض التي ينظمها كلا الطرفين، بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر.

حضر اللقاء، عائشة النعيمي مدير ادارة الاستثمار وترويج الاعمال في غرفة عجمان، ومصبح المسافري مدير تجربة المتعاملين وتقديم الخدمات في منطقة عجمان الحرة، وأحمد خير البلوشي مدير مكتب التنافسية في عجمان بدائرة التنمية الاقتصادية، وعائشة عبدالرحمن السويدي مدير مكتب الاستراتيجية في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

-انتهى-

