استقبلت غرفة عجمان وفد جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال المحاسبة والتدقيق وبحث فرص تقديم خدمات نوعية وتنظيم ورش ودورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص.

استقبل الوفد في مركز عجمان لريادة الاعمال، مريم الشحي مدير إدارة الموارد المالية وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة، وضم وفد الجمعية عبدالله الحساوي المدير التنفيذي وخلود محمد المازم مسؤول قسم التدريب ومهند محمد الحريري من قسم التدريب بالجمعية.

وأكد عبدالله النعيمي، أن غرفة عجمان تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة دعماً لتحقيق أهداف الغرفة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحفيز الابتكار والتطوير وتحسين بيئة الأعمال ودعم فرص التنافسية وجذب الاستثمارات والمشاركة في تحقيق رؤى واستراتيجيات الإمارة والدولة.

وأشاد بالدور البارز الذي تلعبه الجمعية في تطوير القطاع المالي والمحاسبي، مؤكداً على أهمية التعاون والشراكة بين الغرفة والجمعية بما يعود بالنفع على كافة الأطراف.

ناقش اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في المحاسبة والتدقيق، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين لتعزيز قدرات موظفي الغرفة المعنيين.

من جانبه أكد عبدالله الحساوي، استعداد الجمعية للتعاون وتقديم كافة الإمكانيات والخبرات لدعم أنشطة الغرفة والمساهمة في تطوير القطاع المالي والمحاسبي.

وأوضح ان الجمعية تسعى إلى تعزيز الكفاءة المهنية في مجالات المحاسبة والتدقيق وإعداد المهنيين وتطوير قدراتهم وتأهيلهم ودعم أدوات الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة ونشر الوعي بأهمية دور المحاسبين والمدققين وتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على تطبيق أفضل الممارسات.

وعلى هامش اللقاء قام وفد جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين بجولة تفقدية في مركز عجمان لريادة الاعمال، وقدم مروان حارب العرياني المدير التنفيذي لمركز عجمان لريادة الاعمال شرحٍ وافٍ حول أهداف المركز ودوره في توفير منصة خدمية مستدامة تدعم مجتمع الاعمال في الإمارة.

#بياناتحكومية

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