استقبل سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، سعادة حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية الاستثمارات، كما ناقش اللقاء فرص المشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة في كلٍ من البلدين.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان، محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وخالد الشامسي مدير إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية، وفاطمة يعقوب رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، ومن جانب السفارة الإندونيسية ستيفيا إديرا بوتري سكرتير أول الشؤون الاقتصادية، وإيكو نوجروهو الملحق المالي في سفارة إندونيسيا، و ويدي هاريونو مدير المركز الإندونيسي لترويج التجارة (ITPC) في دبي.

رحب سعادة سالم السويدي بالوفد، وأشاد بالعلاقات الاقتصادية المتطورة والنمو التجاري اللافت بين الإمارات وإندونيسيا والذي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكداً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تفتح آفاقاً جديدة لتنمية التجارة والاستثمارات المتبادلة وتمهد الطريق أمام رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون في كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال "غرفة عجمان حريصة على تنمية علاقاتها الخارجية انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة وحرصاً على دعم مستهدفات رؤية عجمان 2030، والهادفة إلى توفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز من تنمية التجارة الخارجية للإمارة".

وقدمت غرفة عجمان عرضاً حول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، وكذلك تسليط الضوء على مركز ثرا لريادة الاعمال ودوره في توفير خدمات مبتكرة وبيئة أعمال مستدامة تدعم أصحاب الاعمال والمستثمرين في عجمان.

كما اطلع الوفد على نبذة حول معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، ووجهت الغرفة الدعوة للجامعات الإندونيسية للمشاركة في النسخة القادمة من المعرض بما يعزز من آفاق التعاون الأكاديمي ويوسع مجالات التبادل العلمي والثقافي بين الجانبين.

من جانبه، استعرض سعادة حسين باقيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، أبرز مقومات الاقتصاد الإندونيسي وما تتمتع به بلاده من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، ووجه الدعوة إلى غرفة عجمان واعضائها من منشآت القطاع الخاص للمشاركة في "المعرض التجاري في اندونيسيا 2025" بنسخته الـ 40 والمقرر انعقاده بتاريخ 15 إلى 19 أكتوبر القادم بتنظيم وزارة التجارة الإندونيسية.

هذا وأوصى اللقاء بضرورة تكثيف التعاون في مجال الأغذية والمشروبات لاسيما في ظل المقومات النوعية لدى البلدين، وكذلك تبادل المعلومات وتنظيم الملتقيات الثنائية بهدف توفير مظلة لأصحاب الاعمال والمستمرين تدعم تبادل الخبرات والشراكات بما يعزز من حجم التبادل التجاري ويدفع عجلة الاستثمار المشترك.

وفي ختام اللقاء تبادل سعادة سالم السويدي مع سعادة حسين باقيس، الدروع والهدايا التذكارية.

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