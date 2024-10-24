شارك سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان ـ ممثلاً عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، في فعاليات منتدى الصحة العربي الألماني السادس عشر في برلين ـ ألمانيا الإتحادية، لبحث آليات التعاون والشراكة بين الإمارات والدول العربية وألمانيا في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية ومناقشة فرص الاستثمار في القطاع الصحي وكذلك التطورات والتحديات التي تواجه قطاع الصحة عالمياً.

شهد المنتدى حضور لافت من صُناع القرار والمختصين في المجال الطبي والرعاية الصحية والمستثمرين وأصحاب الاعمال.

وأفاد سعادة عبدالله المويجعي، أن منتدى الصحة العربي الألماني شهد طرح مجموعة متنوعة من المحاور وأوراق العمل ومنها "واقع ومستقبل صناعة الرعاية الصحية، تطورات صناعة الأدوية، الأدوية الحيوية، السياحة العلاجية، أثر الابتكار واستخدامات الذكاء الاصطناعي على القطاع الطبي والرعاية الصحية، أنظمة الرعاية الصحية المستدامة، وحوكمة الرعاية الصحية".

وأكد على أهمية المنتدى وما يوفره من منصة تفاعلية تعزز التعاون في المجال الصحي بين الدول العربية وألمانيا، لاسيما في ظل نمو حجم التجارة العربية الألمانية والتي بلغت 62.1 مليار يورو خلال العام 2023 وبنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بالعام 2022، بحيث تصدرت كل من الإمارات والسعودية قائمة الدول العربية في حجم التبادل التجاري مع ألمانيا.

وأشاد سعادة عبدالله المويجعي، بجهود الإمارات في تطوير المنظومة الصحية وتنمية الاستثمارات المباشرة في صناعة الأدوية، ليتصدر القطاع الصحي من بنية تحتية وصناعة أدوية وتعليم وسياحة علاجية أولويات الأجندة الوطنية لضمان تعزيز جودة الحياة.

وأضاف: "تعد الإمارات وجهة واعدة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، بفضل تنوع الفرص المتاحة، ومنها التوسع في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوطين هذه الصناعة الحيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنامي مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية نظراً لموقعها الجغرافي والتكاليف العلاجية المناسبة، إلى جانب التحولات السريعة في مجال الابتكار الطبي واعتماد الروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي".

هذا وأكد سعادة عبدالله المويجعي، أن حكومة عجمان تولي القطاع الصحي أهمية كبيرة في ظل توجيهات واهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ـ رئيس المجلس التنفيذي، بهذه القطاع الحيوي، لتتميز عجمان ببنية صحية شاملة تضم مجموعة من المستشفيات والمنشآت والجامعات الطبية الرائدة على مستوى الدولة والمنطقة، وتسعى الإمارة لتنمية الاستثمارات في القطاع الطبي والسياحة العلاجية بشكل مباشر.

وأفاد أن القطاع الطبي له تأثير مباشر على زيادة الناتج المحلي للدول، موضحاً أن القطاع الصحي في ألمانيا يساهم بنسبة 12% من الناتج الإجمالي الألماني لاسيما في ظل تطور صناعة المعدات الطبية والأدوية.

وأشاد بجهود حكومة الإمارات في تطوير أداء القطاع الصحي وتوفير بنية تحتية متكاملة، إيماناً من الدولة بأن تنمية الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية لا يساهم فقط في تحسين جودة الحياة والرفاه الاجتماعي، بل يصب في نمو الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد الوطني ويساهم في جذب الاستثمارات الصحية وخلق فرص عمل جديدة، ويعزز من إنتاجية الأفراد ويقلل من تكاليف الرعاية على المدى الطويل.

وخلال أعمال المنتدى، بحث رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، مع مسؤولين ومستثمرين دوليين سبل تعزيز العلاقات التجارية واستكشاف فرص التعاون في مجالات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وقدم نبذة حول فرص الاستثمار في الإمارات وعجمان والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تبادل الخبرات حول أحدث التقنيات الصحية بما يسهم في تطوير القطاع الصحي وتعزيز مكانته.

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