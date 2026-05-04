تشارك غرفة عجمان في منصة "اصنع في الإمارات" بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وضمن جناح حكومة عجمان، مع نخبة من المصانع والشركات الرائدة في عجمان، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.

وتهدف غرفة عجمان من مشاركتها في المنصة الوطنية الاستراتيجية "اصنع في الإمارات" إلى تعزيز ودعم الصناعات الوطنية، والترويج لإمارة عجمان كمركز صناعي مستدام يضم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الصناعية.

كما تسعى الغرفة إلى الترويج لمنتجات وخدمات الإمارة، وتوسيع شبكة علاقاتها وبناء شراكات جديدة، واستكشاف أسواق وفرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إبراز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في الإنتاج.

وتركز غرفة عجمان على الترويج لمجموعة من القطاعات الصناعية الرئيسية، والتي تشمل قطاع المواد الغذائية، وقطاع المنتجات الصحية، وقطاع المنتجات الزراعية، والقطاع الصناعي، إضافة إلى قطاع التكرير والكيماويات والبتروكيماويات.

وتوفر "اصنع في الإمارات" منصة رئيسية للتعرف على امكانيات وفرص المنظومة الصناعية المتكاملة في دولة الإمارات، لاسيما في حضور واستقطاب مستثمرون دوليون وقادة اعمال في القطاع الصناعي ومسؤولون من دول العالم.

كما تمثل منصة تسويقية للمنتجات الوطنية، وملتقى استثماري ومنصة للابتكار واستعراض أحدث التقنيات الصناعية، وقناة مباشرة للتنويع الاقتصادي ودعم سلاسل الإمداد.

