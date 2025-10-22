استقبل سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، سعادة إيزابيل باولا دوكاسترو القنصل العام لجمهورية أنغولا في دبي والإمارات الشمالية، لبحث سبل التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات المتبادلة، وبحث فرص تنمية حجم التجارة البينية.

في مستهل اللقاء رحب سعادة عبدالله المويجعي بالحضور، وأشاد بعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تجمع الإمارات وأنغولا، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر التعاون وتوسيع مجالات الشراكة.

وأكد على وجود تنوع كبير في الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين إمارة عجمان وجمهورية أنغولا، لاسيما في قطاعات الزراعة، والأغذية، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات ويعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين، وأوضح أن بيانات التجارة بين عجمان وأنغولا تؤكد أهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى مستويات أوسع من التعاون والشراكة.

وقدمت فاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، شرحاً حول أبرز مقومات القطاع الاقتصادي في الإمارة، وما تتمتع به عجمان من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة تدعم نمو الأعمال، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية والتعليمية والصحية.

وأوصى الحضور بضرورة تبادل البيانات والإحصائيات، وعقد الملتقيات بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين ذوي الاهتمام المشترك، وأهمية تبادل الزيارات للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وتنمية التبادل التجاري.

من جانبها، أكدت سعادة إيزابيل باولا دوكاسترو، على أهمية فتح قنوات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين عجمان وأنغولا، وتنمية الاستثمارات المتبادلة في ضوء تنوع المقومات الاقتصادية التي تزخر بها جمهورية أنغولا، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الشراكات في دعم نمو الأعمال لكل من الطرفين.

وفي ختام اللقاء تبادل سعادة عبدالله المويجعي وسعادة إيزابيل باولا دوكاسترو، الهدايا التذكارية.

