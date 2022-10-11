محمد الجناحي: بحث الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات المتطورة

استقبل محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من القنصلية العامة للمملكة الهولندية ومجلس الاعمال الهولندي في الإمارات، لبحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك وتنمية العلاقات الثنائية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية التجارة البينية بين البلدين.

ترأس الوفد تانيكي ايجبيرس المدير التنفيذي لمجلس الاعمال الهولندي في الإمارات، وضم الوفد فوز إبراهيم ـ مستشار اقتصادي وتجاري، واسراء محمد ـ مدير مشاريع في القنصلية العامة للمملكة الهولندية.

تأتي الزيارة ضمن جهود غرفة عجمان لتنويع شراكاتها الخارجية وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري تحقيقاً لأهداف الغرفة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الاعمال وتنويع ممكنات التنافسية وصناعة مستقبل الاعمال.

وفي بداية اللقاء الذي عقد بمقر غرفة عجمان رحب محمد الجناحي بالوفد الزائر، وأكد ان غرفة عجمان حريصة على توطيد العلاقات مع الجانب الهولندي والاستفادة من الخبرات المتاحة وأفضل الممارسات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والزراعة المستدامة والصناعات المتطورة وإعادة التدوير وغيرها من المجالات.

وقدم للحضور نبذة عن أبرز المقومات الاقتصادية للإمارة والفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة المجالات، الامر الذي يزيد من فرص جذب المستثمرين وزيادة آفاق التعاون بين أصحاب الاعمال من عجمان وهولندا، مشيراً إلى حرص حكومة عجمان على توفير بيئة أعمال مستدامة تتميز بسهولة ممارسة الاعمال.

وأشاد الجانب الهولندي، بروابط الصداقة والتعاون المشترك بين هولندا والإمارات وانعكاس ذلك على حجم التعاون القائم بين البلدين، كما تم استعراض فرص التعاون في مجالات الطاقة الخضراء والمستدامة، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه، وإعادة استخدام النفايات وغيرها من المجالات.

وخلال اللقاء أكد الطرفان على ضرورة تنظيم ملتقى أعمال مشترك يضم أصحاب الاعمال من عجمان وهولندا بحضور ممثلي الجهات الحكومية من البلدين لبحث فرص الاستثمار والتعاون والشراكة وتبادل الخبرات، وتنسيق جولة تعريفية لأصحاب الاعمال والمستثمرين من الجانب الهولندي لزيارة أهم معالم عجمان السياحية ومناطقها الصناعية ومؤسساتها التعليمية الرائدة.

وفي ختام اللقاء تبادل الحضور الدروع والهدايا التذكارية، وأكد الجانبان على ضرورة تبادل الوفود والزيارات وبحث فرص المشاركة في الفعاليات والمعارض التي تنظم في كلا البلدين.

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