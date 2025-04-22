استقبلت غرفة عجمان وفداً من غرفة الأعمال في دول آسيا والخليج – جورجيا، بهدف بحث التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة لتنمية التبادل التجاري والاستثمارات في كافة القطاعات، وفرص عقد ملتقيات وفعاليات ثنائية متخصصة.

استقبل الوفد في مقر الغرفة، علي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، بحضور عائشة النعيمي مدير ادارة الاستثمار وترويج الاعمال، وفاطمة يعقوب رئيس قسم جذب الاستثمارات، وضم وفد غرفة الأعمال في دول آسيا والخليج – جورجيا، ديفيد تسيردافا نائب الرئيس الأول وعبد الرحمن الشعيبات.

وأكد على الكيتوب، حرص غرفة عجمان توسيع شبكة علاقاتها الخارجية، مشيداً بالفرص النوعية التي تشملها جورجيا، وقدم للوفد عرضاً حول المزايا التنافسية التي توفرها إمارة عجمان للمستثمرين، من حيث البنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال، وتنوع القطاعات الاقتصادية.

وقال "غرفة عجمان تسعى إلى تنفيذ أجندة اجتماعات ولقاءات مشتركة مع مختلف الجهات الاقتصادية الإقليمية والدولية، دعما لتحقيق غايات الغرفة المتوائمة مع رؤية عجمان 2030، بهدف الترويج لفرص الاستثمار في الإمارة، والمساهمة في تنمية حجم التجارة البينية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، بما يضمن استقطاب المزيد من المشاريع النوعية للإمارة، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والسياحة والتعليم والابتكار والعقارات والبناء والتشييد".

وقدم أعضاء الوفد الجورجي نبذة عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها غرفة الأعمال في دول آسيا والخليج – جورجيا، وأبرز فرص الاستثمار المتاحة في جورجيا، خاصة في قطاعات الزراعة، والسياحة، والصناعة، مؤكدين على اهتمامهم بتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في عجمان، وتبادل الزيارات وتنظيم فعاليات وملتقيات مشتركة.

يأتي اللقاء ضمن نتائج ومخرجات مشاركة غرفة عجمان في "قمة AIM للاستثمار 2025" والتنسيق مع مجموعة واسعة من الوفود والشركات العالمية المشاركة في القمة، بهدف بحث سبل التعاون والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية، وأوصى الحضور بأهمية مواصلة التنسيق بين غرفة عجمان وغرفة الأعمال في دول آسيا والخليج – جورجيا، وضرورة تفعيل قنوات التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

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