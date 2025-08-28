استقبل سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، سعادة ألبيرتو أليخاندرو فارخي سفير جمهورية بيرو لدى الدولة، لبحث التعاون الاقتصادي وتنسيق الجهود المشتركة لتنمية حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، ومناقشة فرص التعاون في القطاعات الحيوية، وتسليط الضوء على الإمكانات المتاحة في كلٍ من عجمان وبيرو.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وفاطمة يعقوب رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، ومن جانب سفارة بيرو ـ كارلا بينديزو ـ نائب رئيس البعثة.

وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة سالم السويدي بالحضور، وأكد على حرص غرفة عجمان مد جسور التعاون مع دول العالم، مشيداً بمتانة العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية بيرو، وما تشهده من تطور مستمر يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ومجتمعي الاعمال.

تناول اللقاء فرص التعاون بين إمارة عجمان وجمهورية بيرو في مجالات صناعات الأغذية والمنتجات الزراعية، إلى جانب صناعات الغزل والنسيج باعتبارها من الصناعات الرائدة في كل من البلدين، وبما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري.

وأوصى الحضور بضرورة تنويع قنوات التعاون لزيادة حجم التجارة البينية، والاستفادة من تنوع الأسواق وما توفره من فرص واعدة، إلى جانب تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية وتنسيق التعاون في تنظيم ملتقيات اقتصادية متخصصة بمشاركة أصحاب الاعمال والمستثمرين من البلدين.

وقدمت غرفة عجمان عرضاً حول فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية ومنها "الصناعة، السياحة، التعليم، الرعاية الصحية، التشييد والبناء" وجهود الإمارة في توفير بية أعمال مرنة تضمن سهولة ممارسة الاعمال.

من جانبه، أكد سعادة ألبيرتو أليخاندرو فارخي سفير جمهورية بيرو لدى الدولة، على تنوع فرص التعاون بين جمهورية بيرو وإمارة عجمان، مشيداً بالمقومات الاقتصادية المتاحة لدى الطرفين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية والصناعية وتوسيع نطاق الشراكات.

في ختام اللقاء تبادل سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، مع سعادة ألبيرتو أليخاندرو فارخي سفير جمهورية بيرو لدى الدولة، الدروع والهدايا التذكارية، واتفق الطرفان على ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية مستقبلاً.

-انتهى-

