نظّمت غرفة تجارة رأس الخيمة لقاء أعمال مع وفد تجاري رفيع المستوى من جمهورية الأرجنتين ، بعنوان " اليوم الارجنتيني " بهدف رصد آفاق التعاون الاستثماري والتجاري مع جمهورية الأرجنتين ، وتعزيز الشراكات الفاعلة في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المُتبادل ، وخاصة قطاع المواد الغذائية ، وشهد اللقاء الذي أقيم في مقر الغرفة ، سعادة يوسف اسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب النائب الاول لرئيس الغرفة ، دكتور احمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة ، وسعادة خورخي أوجستين أرامباري سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة ، رئيس الوفد التجاري من جمهورية الأرجنتين ، والذي يضم وزراء تجارة وأنتاج ورؤساء غرف تجارة ، إلى جانب عدد من الشخصيات الحكومية ورواد الأعمال والشركات بالامارة ونظرائهم بعدد من المحافظات الأرجنتينية بقطاع المواد الغذائية ، وممثلين من كافة إدارات الغرفة .

وأكّد سعادة يوسف اسماعيل ، في كلمته الافتتاحية خلال اللقاء على عمق العلاقات الإماراتية الأرجنتينية ، لافتاً أنها تستند إلى تاريخ طويل من العمل المثمر والتنسيق المشترك ، لاسيما أن الأرجنتين تٌعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهمّا لدولة الإمارات بمنطقة أمريكا اللاتينية ، معرباً عن تطلعه إلى تظافر الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة ، للسير بالعلاقات الثنائية الاقتصادية نحو مستويات أمثل من التبادلات التجارية ، والتدفقات الاستثمارية بين رأس الخيمة والأرجنتين، وبالشكل الذي يرتقي بها إلى مستويات تلبي الطموحات والإمكانات على أوسع نطاق.

كما أشار إلى حرص دولة الإمارات على توفير المنظومات والتشريعات القانونية الملائمة لتهيئة المناخ المناسب للأعمال وتحفيز الفرص الاستثمارية والتبادل التجاري ، وهو ما نتج عنه صدارة دولة الإمارات العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية ، حتى باتت الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية ، لافتاً الى حرص غرفة رأس الخيمة لتكثيف جهودها لتسهيل أعمال المستثمرين الأرجنتينيين على امتداد المنظومة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة بالشراكة مع الجهات المعنية ، فضلاً عن استكشاف السبل المتاحة لتوفير أفضل الفرص للشركات من إمارة رأس الخيمة والأرجنتين على حد سواء.

من جانبه ، أكد سعادة خورخي أوجستين أرامباري السفير الأرجنتيني لدى الدولة ، على أن لديهم رؤية طموحة حول البعد الإيجابي الذي ستحققه الشراكة الاستراتيجية مع إمارة رأس الخيمة ، وهو ما دفعهم لتلبية الدعوة لهذا اللقاء لإقامة علاقات وشراكات استثمارية ، وبما يشكّل دافعاً لتطوير آلية تعاون مشتركة مع إمارة رأس الخيمة ، منوهاً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به حكومة الارجنتين ، وما تقدمه من دعم لرجال الأعمال الراغبين في تصدير منتجاتهم للعالم ، إلى جانب جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الأرجنتين"والعكس .

من جانب آخر، تعرَّف الوفد الأرجنتيني على العديد من فرص الأعمال المتاحة والواعدة في إمارة رأس الخيمة في قطاع المواد الغذائية ، حيث شهد الاجتماع تقديم فيديو استعراضي ، حول ما يميز البيئة الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة ، وفرص قطاع الأعمال فيها علاوةً على الخدمات التي تقدمها غرفة رأس الخيمة لبيئة الأعمال ، وقد أشاد الوفد الأرجنتيني بكم وحجم الفرص التجارية المتوفرة ، وهو ما يمكنها من جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة رأس الخيمة ، واختتم الاجتماع بتوصيات لإتاحة المجال للقاءات مستقبلية ، للتواصل بين المشاركين من أصحاب الشركات والمعنيين لدى الجانبين في هذا القطاع .

-انتهى-

#بياناتحكومية