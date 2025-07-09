الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – استقبل سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة ، بمقر الغرفة ، سعادة حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا في دولة الإمارات والوفد المرافق له ، وذلك بحضور يوسف اسماعيل النائب الاول لرئيس الغرفة ، رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشاب ، والدكتور احمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص ، مع جمهورية إندونيسيا الصديقة ، بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص لدى الجانبين ، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق العمل لتوطيد الروابط التجارية ، والتعريف بالفرص الاستثمارية في أهم القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

كذلك أكد سعادة محمد مصبح النعيمي حرص الغرفة على تكثيف التعاون المتبادل وتقديم كافة الخدمات الممكنة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ، بما يخدم عقد الشراكات وإقامة المشاريع الحيوية بين بيئة الأعمال والقطاع الخاص ، وجذب المستثمرين وإطلاعهم على مناخات الاستثمار المجدية والواعدة ، لاسيما في القطاعات الحيوية ، لافتاً إلى أن إندونيسيا تعد من الأسواق التجارية المتطورة في آسيا ، والتي تسعى إلى تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية ، عبر الاستفادة من الفرص الجاذبة لبيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة ، فضلاً عن كافة المحفزات التي تتيحها للتجار والمستثمرين.

وأعرب سعادة حسين باقيس عن سعادته بزيارة مقر غرفة رأس الخيمة ، مثمناً استعداد الغرفة لتنسيق الأعمال ومد جسور التعاون التجاري، ومبدياً اهتمامه بتكثيف الأعمال لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، والتعرف على القطاعات والأنشطة التجارية المهمة والتي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكلا البلدين الصديقين.

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