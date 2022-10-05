تضم برنامجاً تدريبياً متخصصاً لا نظير له في أسواق المنطقة يعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي

- الجروان: التدريب نوعي ومتطور ويعتبر نقلة نوعية لاستقطاب الشركات المبتكرة وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي

- سيضم البرنامج التدريبي 30 شركة ناشئة من دبي والعالم ويغطي 4 جلسات حول الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال( NFTs) والبلوك تشين والجيل الثالث من الإنترنت (Web 3.0)

- باب التسجيل مفتوح أمام الشركات الراغبة بالانضمام إلى البرنامج التدريبي حتى نهاية اكتوبر الجاري

دبي : كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي عن تحضيراتها بالتعاون مع "معهد سيteInstitu SEE "، لإطلاق أكاديمية تدريبية متخصصة بعالم "ميتافيرس"، وهي عبارة عن برنامجٍ تدريبي رقمي متطور هو الأول من نوعه في المنطقة يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية تحت عنوان " مستقبل الاقتصاد الرقمي: الشركات في عالم الميتافيرس"، ويركز على تغيير طريقة تفكير الشركات الناشئة الرقمية، وتوجيهها لكيفية الاستفادة من عالم "ميتافيرس" في تعزيز وتطوير أعمالها.

وأعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي عن فتح باب التسجيل في أولى دورات الأكاديمية حيث يستمر باب التسجيل مفتوحاً حتى نهاية أكتوبر الحالي. وستشمل الدورة تطبيق تقنيات رقمية غير مسبوقة تغطي الواقع الممتد (XR) والواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) لمساعدة الشركات الناشئة على تسريع اعتماد التقنيات الرقمية ومواكبة الاتجاهات العالمية، وتوفير الدعم للشركات للاستفادة من الميتافيرس في تحقيق النمو والنجاح. ويتناول التدريب المتخصص "الميتافيرس" والرموز غير القابلة للاستبدال ( NFTs) والبلوك تشين بالإضافة إلى الجيل الثالث من الإنترنت (.03 Web).

وسيتم اختيار 30 شركة ناشئة رقمية، نصفها يعمل في السوق المحلية بدبي، والنصف الأخر يعمل في الأسواق الدولية، للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي يستهدف أيضاً استقطاب الشركات الناشئة الرقمية العالمية إلى دبي.

ويستمر البرنامج التدريبي على مدار أسبوعين ويضم 4 جلسات متنوعة ضمن "الميتافيرس". وستحظى الشركات المشاركة في البرنامج التدريبي بعدد من المزايا التنافسية والخاصة أبرزها الاستفادة من مساحات العمل المشتركة لتطوير خدمات الشركة، بالإضافة إلى توفير تدريب وتوجيه متخصص، واستعراض قصص النجاح في الفعاليات المقبلة.

وقال خالد الجروان، المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي إن أكاديمية التدريب تشكل جزءاً أساسياً من جهود الغرفة لتحقيق أهداف استراتيجيتها التي تركز على تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية، وجذب الشركات العالمية الرقمية، معتبراً ان التدريب نوعي ومتطور ولا نظير له في أسواق المنطقة، ويعتبر نقلة نوعية لاستقطاب الشركات المبتكرة وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

ولفت الجروان إلى أن "ميتافيرس" تعتبر مستقبل الأعمال، وينبغي على الشركات مواكبة كل المتغيرات في بيئة الأعمال، وتسخير التكنولوجيا لخدمة الأهداف والخطط الاستراتيجية المؤسسية، مؤكداً ان غرفة دبي للاقتصاد الرقمي حريصة على تكريس ثقافة "ميتافيرس" ضمن شركات الإمارة، ومساعدتها على الانتقال إلى مستوى آخر من الجودة في تقديم خدماتها والتواصل مع عملائها بما يخدم أهدافها المستقبلية.

وقالت الدكتورة ياسمينا لوك، الرئيس التنفيذي لمعهد سي:" لقد أحدث الميتافيرس تغيرات رئيسية وجوهرية في نماذج الأعمال داخل دولة الإمارات وفي دول العالم، حيث برز نمط متسارع بين المؤسسات والشركات لتصبح جزءاً من الميتافيرس من خلال استخدام البلوك تشين والرموز غير القابلة للاستبدال وتقنيات الحوسبة وغيرها. إن فكرة العالم الهجين باتت واقعية وأدت إلى تحول اقتصادنا الرقمي."

وأضافت قائلةً:" نحن في معهد سي في موقع مؤهل لنساعد الشركات على الاستفادة من فرص عالم الميتافيرس الناشئة، وكيفية المواءمة مع الجوانب النفسية والسلوكية المرتبطة بالويب 3.0. وسيتعرف المشاركون في التدريب على محافظ العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، وبناء مجتمعاتهم في الويب 3.0، وأفضل الممارسات الرقمية في 2022، وكيفية مساهمة هذه التقنيات في خلق مجتمع أكثر استدامة."

ويمكن للشركات الناشئة الرقمية الراغبة بالانضمام إلى الأكاديمية والمشاركة في البرنامج التدريب تقديم طلبها عبر زيارة الرابط التالي هنا بموعدٍ أقصاه 31 أكتوبر الجاري. وستبدأ أولى جلسات البرنامج التدريبي في بداية ديسمبر المقبل خلال الفترة 5-14 ديسمبر .

#بياناتحكومية

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في القدرات والمواهب والخبرات لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية

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