تعزيزاً لدورها الرائد في بناء شراكات استراتيجية عالمية تمهد لمرحلة جديدة من النمو

عمر سلطان العلماء:

- هدفنا بناء شراكات استراتيجية عالمية وحشد الإمكانات وتوظيف الحلول مبتكرة لضمان نمو متكامل لمجتمع الأعمال الرقمي في دبي والإمارات

- نتطلع لتعزيز البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي وترسيخ دورها كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي

- ستشهد المرحلة المقبلة إقامة فعاليات هامة تركز على جذب الاستثمارات الرقمية وتعمل على تطوير البنية التحتية للأسواق المالية وتنمية المواهب المتخصصة في الاقتصاد الرقمي

دبي : أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، عن لقاء جمع معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ، بوفد رفيع المستوى من مجموعة "إكويتي" Equiti برئاسة إسكندر النجّار، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المبادرات والفعاليات التي تهدف الى تجسيد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في دبي والإمارات العربية المتحدة، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وخلال اللقاء سلّط العلماء الضوء على أهمية الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات لكونه أولوية وضرورة ملحّة لتنويع الناتج المحلي للبلاد، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود للاستفادة من النهضة العالمية في

تقنيات المعلومات وحشد الإمكانيات وتوظيف حلول استراتيجية مبتكرة لضمان نمو متكامل لمجتمع الأعمال الرقمي في دبي.

وأضاف معاليه قائلاً: "تؤكد غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على التزامها الكامل تجاه تحفيز الاستثمار في القطاع الاقتصادي الرقمي من خلال بناء شراكات استراتيجية مع أبرز اللاعبين العالميين المتخصصين في الأصول الرقمية والمعاملات المالية، وتنمية المواهب المتميزة، ورعاية برامج التدريب المعنية وذلك بهدف بناء قاعدة رقمية في دبي تكون قادرة على المساهمة في قيادة هذا القطاع عالمياً في ظل التوسع المضطرد بحجم التجارة والاستثمار والإقبال المتنامي للمجتمعات على الوسائل الرقمية المالية والاقتصادية حول العالم"

وأضاف: "نحرص على دعم عمليات التحول الرقمي من خلال تطوير الأنشطة الرقمية وتقديم حلول مبتكرة قائمة على أساس التكنولوجيا المالية يسهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي والارتقاء بالخدمات لمستويات قياسية جديدة. ونهدف من خلال هذه الخطط التي تمت مناقشتها للمساهمة في دعم مساعي دبي لتصبح وجهة عالمية رائدة لقطاعات المستقبل من خلال تبني التقنيات المتقدمة وتحفيز الابتكار في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي."

من جهته أكد إسكندر النجّار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "إكويتي" Equiti أن دبي تمتلك إمكانيات رقمية هائلة تؤهلها للعب دور محوري عالمي في دعم الصناعة الرقمية المالية من خلال توفير المناخ الاستثماري الملائم وتقديم حلول مبتكرة تحقق قيمةً مضافة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وأضاف قائلاً: "تؤكد دبي من خلال دورها الريادي في المشهد الاقتصادي الرقمي على قدرتها على تلبية الإقبال المتنامي في هذا القطاع من خلال ربط المستثمرين بالمستهلكين، فهي تشكل مركزاً عالمياً حيوياً يربط بين جميع الأطراف ذات الصلة مما يؤمن مناخاً استثمارياً هاماً لشركات التكنولوجيا المالية ومطوري البنية التحتية للسوق المالي."

وتعمل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على إطلاق الفعاليات والمبادرات الفاعلة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية الرقمية وتحويل دبي لتكون وجهة رئيسية لأصحاب المهارات والخبرات في مجال الاقتصاد الرقمي. وتلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً بارزاً في تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد رقمي مرن، حيث

تركزعلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات المتميزة لتلبية احتياجات الأجيال القادمة، وتعزيز مكانة الإمارة في صدارة المدن الأكثر تطورا على مستوى العالم.

وقد أطلقت الغرفة مؤخراً استراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة (2022-2024) والتي تركز على تمكين مجتمع الأعمال الرقمي بدبي والمساهمة الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لتسريع تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي من خلال العمل مع الجهات المعنية لتحديث الأطر التقنية القانونية ذات الصلة بالعالم الرقمي وتبني أجندة رقمية تشجع جهود البحث والابتكار وإنشاء بيئات رقمية متطورة.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في القدرات والمواهب والخبرات لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية.

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للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ: ربى عبدالحليم مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرفة تجارة دبي هاتف: 2028450-4-971 + بريد الكتروني: ruba.halim@dubaichamber.com