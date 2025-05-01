لوتاه: يجسد افتتاح المكتب الجديد التزامنا بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وخطوة نوعية لدعم قدرة الشركات في جنوب افريقيا للاستفادة من مقومات دبي كبوابة حيوية للتوسع نحو الأسواق العالمية

رئيس وزراء إقليم كيب الغربية: تزخر دبي بفرص تجارية واعدة لإقليم كيب الغربية الذي بدوره يتمتع بإمكانات واسعة ونتطلع قدماً لتعزيز شراكتنا الاقتصادية المثمرة على المدى الطويل

نمو التجارة غير النفطية بين دبي وجنوب أفريقيا بنسبة 20% العام الماضي لتبلغ في 2024 حوالي 29 مليار درهم

دبي: أعلنت غرفة دبي الدولية، إحدى الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاح مكتب تمثيلي لها في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وذلك بهدف تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وجنوب أفريقيا وتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية.

ويأتي إطلاق المكتب ضمن مبادرة «دبي جلوبال» الهادفة لإنشاء 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة.

وتم الإعلان عن افتتاح المكتب خلال اجتماع عقد في مقر غرف دبي بين وفد رفيع المستوى من جنوب إفريقيا برئاسة معالي آلان ويندي، رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية بجنوب إفريقيا، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، حيث تم خلال الاجتماع بحث تطوير آليات العمل المشترك وتحفيز نمو حركة التجارة والاستثمار بين إقليم كيب الغربية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز حركة السياحة البينية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة. كما ركزت المناقشات على الارتقاء بالجهود المشتركة لتطوير علاقات الأعمال بين القطاع الخاص في دبي وجنوب افريقيا. وأكد الاجتماع على الطموح المشترك بين غرف دبي وحكومة كيب الغربية لبناء جسر اقتصادي متين يربط بين دبي وإقليم كيب الغربية في جنوب أفريقيا.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي:"تُعد جنوب أفريقيا شريكاً تجارياً هاماً لدبي وسوقاً واعدة للتوسع في العديد من القطاعات، ويجسد افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في كيب تاون

التزامنا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع إقليم كيب تاون الغربية وجنوب افريقيا بشكل عام، كما يشكل خطوة نوعية لدعم قدرة الشركات في جنوب افريقيا للاستفادة من مقومات دبي كبوابة حيوية للتوسع نحو الأسواق العالمية، ونتطلع لبناء شراكات جديدة للأعمال تسهم في تحقيق النمو والازدهار المتبادل."

وبدوره قال معالي آلان ويندي، رئيس وزراء إقليم كيب الغربية بجنوب إفريقيا:" ترحب حكومة إقليم كيب تاون الغربية بافتتاح مكتب تمثيلي جديد لغرفة دبي العالمية في مدينة كيب تاون، حيث تزخر دبي بفرص تجارية واعدة لإقليم كيب الغربية الذي بدوره يتمتع بإمكانات واسعة، ونتطلع قدماً لتعزيز شراكتنا الاقتصادية المثمرة على المدى الطويل. ويأتي تعزيز الشراكات العالمية وتطوير الفرص المتاحة أمام شركائنا الدوليين للاستثمار والمساهمة في تطوير اقتصادنا المحلي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل".

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين دبي وجنوب أفريقيا توسعًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين العام الماضي نحو 29 مليار درهم، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 20%.

وفي دلالة على تزايد اهتمام الشركات الجنوب أفريقية بمزاولة الأعمال في دبي، ارتفع عدد الأعضاء النشطين من جنوب أفريقيا في عضوية غرفة تجارة دبي بنسبة نمو سنوية بلغت 23.8% ليصل إلى 775 عضوًا بنهاية عام 2024. كما انضمت 51 شركة جديدة خلال الربع الأول من عام 2025 فقط، مما يشير إلى استمرار الزخم الإيجابي.

وتلعب شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية المنتشرة حول العالم دورًا محوريًا في استقطاب الشركات والاستثمارات والمواهب العالمية إلى دبي. وتمتد هذه الشبكة عبر خمس قارات، حيث تُعد منصات استراتيجية للترويج لدبي كوجهة مفضلة للأعمال، وتوفير الدعم في السوق للشركات الراغبة في التوسع نحو الإمارة، والمساهمة في إقامة شراكات مؤثرة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. وقد تم نقل مكتب غرفة دبي العالمية السابق المتواجد في جوهانسبرغ إلى مدينة كيب تاون للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة المتاحة في جنوب أفريقيا.

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