المنصوري : نلتزم بدعم الشركات الكندية للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي باعتبارها بوابة إلى مختلف الأسواق العالمية

: نلتزم بدعم الشركات الكندية للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي باعتبارها بوابة إلى مختلف الأسواق العالمية 10.2 مليار درهم قيمة تجارة دبي غير النفطية مع كندا خلال العام 2024

4,112 شركة كندية نشطة مسجلة في عضوية الغرفة نهاية العام الماضي بنمو سنوي 29%

دبي، الإمارات العربية المتحدة - افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في مدينة تورنتو الكندية، هو الأول لها في أمريكا الشمالية، في خطوة تعكس التزام الغرفة بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين دبي وكندا.

وشهد افتتاح المكتب مشاركة معالي مانيندر سيدو وزير التجارة الدولية في كندا ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، بحضور سعادة عبد الرحمن علي النيادي، سفير الدولة لدى كندا، وحشد من قادة وممثلي مجتمع الأعمال في مدينة تورنتو وسائر كندا.

ويمثل المكتب الجديد خطوة أساسية نحو تحقيق مستهدفات مبادرة "دبي جلوبال" الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً دولياً للغرفة بحلول عام 2030. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "يمثل افتتاح مكتبنا الخارجي الجديد في تورنتو خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وكندا. وسيكون المكتب الجديد بمثابة منصة استراتيجية تربط شركات الجانبين، وتعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات البينية، وفتح قنوات جديدة للتجارة الثنائية. كما نلتزم بدعم الشركات الكندية للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي باعتبارها بوابة إلى مختلف الأسواق العالمية، ونحرص على تمكين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من استكشاف فرص جديدة في السوق الكندية".

ويأتي افتتاح مكتب تورنتو في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية والاقتصادية بين كندا ودبي نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع كندا خلال العام الماضي 10.2 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات الكندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي نهاية العام الماضي 4,112 شركة، بنمو سنوي بلغ 29% مقارنةً بالعام 2023. وقد شهد الربع الأول من العام الحالي انضمام 289 شركة كندية جديدة إلى عضوية الغرفة، في انعكاس لمتانة العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وسيضطلع المكتب التمثيلي في تورنتو بدور حيوي في دعم الشركات في كل من دبي وكندا، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الكندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال. كما سيوفر المكتب في الوقت ذاته، معلومات قيّمة عن سوق دبي، ويدعم الشركات الكندية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق العالمية.

علاوةً على ذلك، سيدعم مكتب تورنتو الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها وتخطط للتوسع إلى كندا؛ ويشمل ذلك تزويدها برؤى قيمة حول السوق الكندية، ومساعدتها في تحديد فرص التجارة والاستثمارات، وربط هذه الشركات بشركاء محليين موثوقين لتسهيل دخول خدماتها إلى هذه السوق وتوسيع عملياتها فيها بسلاسة.

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