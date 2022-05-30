بحضور 210 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص

دبي: في إطار الجهود المستمرة لاطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر، نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً بالتعاون مع مكتب "أفريدي وانجل" ندوة افتراضية حول قانون الإفلاس الإماراتي، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 210 مشاركاً.

وهدفت الندوة الافتراضية إلى تعريف المشاركين على أحدث المستجدات والمعلومات حول قانون الإفلاس في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السمات الرئيسية لقانون الإفلاس الإماراتي وتعديلاته حتى يكون المشاركين على دراية بالتطورات والعمليات الحالية.

وتحدث خلال الندوة راحات دار، شريك في مكتب "أفريدي وانجل"، حيث سلط الضوء في حديثه على الملامح والسمات الرئيسية لقانون الإفلاس الإمارتي، والتعديلات الجوهرية على هذا القانون خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى استعراض اثر تقديم طلب الإفلاس.

وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن قانون الإفلاس في الدولة شهد عدداً من التعديلات خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أن غرفة تجارة دبي هدفت عبر تنظيمها لهذه الندوة لمشاركة الحضور من مجتمع الأعمال بأحدث المستجدات والمعلومات حول هذا القانون لتسهيل ممارسة الشركات للأعمال في الإمارات، مشيرة كذلك إلى حرص الغرفة الدائم على دعم قطاع الأعمال، ومساعدته في التعرف على كافة التحديات والاستفادة من القوانين والتشريعات الاقتصادية.

وقال راحات دار: تمكنا خلال الندوة من مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات من تطبيق القانون فيما يتعلق بأزماتها المالية، بالإضافة إلى استعراض الآلية المتوجب اتباعها للشركات التي على وشك الإعلان عن إفلاسها بما يتماشى مع قانون الإفلاس الإماراتي."

وتنظم غرفة تجارة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.

#بياناتشركات

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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