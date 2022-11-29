- لوتاه: نركز على تطوير مساهمة القطاع الخاص في تحفيز منظومة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وقدرته على الابتكار في وجه التحديات

- لوتاه: ملتزمون بتطبيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للمال والأعمال وتوحيد صوت مجتمع الأعمال لخدمة الأهداف التنموية والاقتصادية

- مجموعة عمل التغليف المستدام ستساهم بتطبيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 وتعزيز وعي العملاء والمستهلكين بأهمية التغليف المستدام

- مجموعة عمل مياه الشرب المعبأة ستركز جهودها لتطوير ممارسات القطاع في تعبئة المياه وفق أفضل ممارسات الاستدامة العالمية لتعزيز سمعة دبي كوجهة مستدامة وصديقة للبيئة

- غرفة تجارة دبي تستهدف رفع عدد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها مجموعات العمل إلى 100 قطاع ونشاط

دبي: في إطار جهودها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم اقتصاد إمارة دبي، أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجموعتي عمل جديدتين وهما "مجموعة عمل التغليف المستدام" و"مجموعة عمل مياه الشرب المعبأة" لتشكلا إضافة نوعية لمنظومة مجموعات الأعمال العاملة في دبي.

ويأتي تأسيس مجموعات الأعمال الجديدة تطبيقاً لخطط الغرفة بتوسيع عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في إمارة دبي، حيث تستهدف الغرفة تمثيل كل القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية والثانوية، وتعزيز تنافسيتها بما يخدم مسيرة النمو في دبي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن تأسيس مجموعات الأعمال الجديدة يندرج ضمن خطة تطوير مساهمة القطاع الخاص في تحفيز منظومة التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وقدرته على الابتكار في وجه التحديات، وتفعيل دور القطاع الخاص في رسم السياسات والتشريعات المحفزة لنمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وأكد لوتاه على الدور المهم الذي تلعبه مجموعات الأعمال في تسهيل منظومة ممارسة الأعمال، والترويج لأفضل الممارسات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة، ودعم النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن الغرفة ماضية في تطبيق خططها لرفع عدد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها مجموعات الأعمال إلى 010 قطاع ونشاط اقتصادي، الأمر الذي يعكس تنوع ومرونة اقتصاد الإمارة، والتزام الغرفة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للمال والأعمال.

وأضاف مدير عام غرف دبي قائلاً:" نركز من خلال هذه الخطوة على توحيد جهود جميع الشركات العاملة في هذين القطاعين، وخدمة مصالحهم بما يحقق أهداف مختلف الرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية والاقتصادية التي أعلنت عنها دبي، ويعزز شراكة القطاعين العام والخاص، ويوفر قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية."

وتستهدف "مجموعة عمل التغليف المستدام"، التي تترأسها بريا سارما ماثور، الرئيس الأول للاستدامة في شركة يونيليفر لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، المساهمة في تطبيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، وتعزيز وعي العملاء والمستهلكين بأهمية التغليف المستدام، بالإضافة إلى توفير الرؤى والتوصيات للقطاع العام حول التشريعات والسياسات ذات العلاقة بالتغليف المستدام على المستويين الاتحادي والمحلي.

وتركز "مجموعة عمل مياه الشرب المعبأة" على تعزيز وتطوير ممارسات القطاع في تعبئة المياه وفق أفضل ممارسات الاستدامة العالمية، بما يحافظ على البيئة، ويعزز سمعة دبي كوجهة مستدامة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى ابتكار الحلول المستدامة بالتعاون مع الشركاء في مجتمع الأعمال لتحسين شبكة تعبئة وتوزيع المياه بطريقة آمنة ومستدامة تخفض الانبعاثات الكربونية، وتساهم في بناء مستقبل مزدهر للقطاع.

وتلعب مجموعات الأعمال دوراً هاماً في تعزيز ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، حيث تعتبر مكوناً أساسياً لمجتمع الأعمال، وتساهم في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات والخبرات لتعزيز الميزة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي. ويبلغ عدد

مجموعات الأعمال الحالية، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، 30 مجموعة عمل تمثل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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