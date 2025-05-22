برنامج البعثة يضمن اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في الفلبين وتايلاند لتعزيز الشراكات وتسهيل دخول أسواق البلدين

دبي_ أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن استكمال استعداداتها للبعثة التجارية القادمة التي تنظمها إلى كل من الفلبين وتايلاند خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري، والتي تندرج ضمن إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" الهادفة إلى دعم توسّع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة.

وعقدت الغرفة لقاءً تعريفياً افتراضياً لأعضاء البعثة التجارية التي تضم ممثلين لمجموعة من الشركات المحلية العاملة في قطاعات عدّة مثل المواد الغذائية والمشروبات، والموارد البشرية، وتجارة السيارات، والضيافة، والزيوت الصناعية، والزراعة، والأجهزة الالكترونية، والاستثمار.

واطلع المشاركون خلال اللقاء على تفاصيل برنامج البعثة التجارية، والذي يتضمن اجتماعات، ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في الفلبين وتايلاند لبحث فرص التعاون والتواصل لتوفيق المصالح وتحديد مجالات النمو المحتملة. واكتسب المشاركون كذلك رؤى قيّمة حول السوقين الفلبينية والتايلاندية، ومعطياتهما الاقتصادية.

وتندرج مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" ضمن إطار الجهود التي تبذلها غرفة تجارة دبي لدعم توسّع الشركات المحلية نحو أسواق دولية جديدة تحقق لها آفاقاً واعدة للنمو، ويتماشى ذلك مع أهداف مبادرة "دبي جلوبال" التي تهدف إلى مساعدة شركات الإمارة على استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية.

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